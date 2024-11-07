Steam'de Land of the Crescent: Türkiye'den Oyunlar Etkinliği Başladı! Onlarca Oyunda İndirim Var
Steam'de hem Türkiye'den oyunların yer aldığı hem de demoların sunulduğu Land of the Crescent etkinliği başladı.
Steam, oyunseverleri sevindirecek bir etkinlik başlattı. Land of the Crescent: Türkiye'den Oyunlar adlı etkinlik kapsamında, 6-9 Kasım tarihleri arasında birçok oyun indirimli fiyatlarla görücüye çıktı. Etkinliğin en dikkat çeken kısmı, adından da anlaşıldığı üzere Türkiye'den oyunlara yer veriyor olması. Peki listede hangi oyunlar var? İşte dikkat çeken oyunlardan bazıları ve indirimli fiyat tablosu...
Etkinlik Kapsamında %80'e Varan İndirim Yapıldı
Pek çok oyuncunun aşina olduğu ve dahi sevdiği Mount & Blade: Warband, Overfall ve Monochroma gibi oyunlara yer verilen etkinlik kapsamında oyunlara yüksek oranlarda indirim yapıldı. Tablo şu şekilde:
|Oyun Adı
|Türü
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Overfall
|RYO, Sıra Tabanlı Savaş, Strateji
|$2.99
|$0.59
|-80%
|Stygian: Reign of the Old Ones
|RYO, Lovecraft Temalı, Sıra Tabanlı Savaş
|$10.49
|$2.09
|-80%
|Nephise
|Macera, Yürüme Simülatörü
|$0.99
|$0.49
|-51%
|Mount & Blade: Warband
|Orta Çağ, RYO, Strateji
|$7.99
|$1.99
|-75%
|Mount & Blade II: Bannerlord
|Orta Çağ, Strateji, RYO
|$19.99
|$11.99
|-40%
|Remnants of Naezith
|Platform (Zorlu), Aksiyon
|$5.79
|$1.44
|-75%
|Swaps and Traps
|Aksiyon, Platform
|$8.99
|$2.24
|-75%
|Pawn of the Dead
|Satranç, Zombi, Fantezi
|$3.99
|$2.79
|-30%
|TFM: The First Men
|Koloni Simülatörü, Strateji, Sandbox
|$9.99
|$7.99
|-20%
|Monochroma
|Macera, Platform, Bulmaca
|$10.00
|$2.50
|-75%
Land of the Crescent, Ücretsiz Demo Oyunlar Sunacak
Onlarca oyunun indirime girdiği etkinlik tabii sadece fiyat etiketlerinin düşmesiyle dikkat çekmiyor. Aynı zamanda pek çok oyunun demo versiyonu ücretsiz bir şekilde yayınlanacak ve platform oyuncularına sunulacak. Demo oyunlardan bazıları henüz satın alınmaya açık olmayan oyunlar olsa da yukarıdaki listede yer alan bazı oyunlar da demo şeklinde sunuluyor. Monochroma ve Sytigan: Reign of the Old Ones bunlardan bazıları.
Demoda yer alan oyunlardan birkaçı:
- Detective
- Trading Kingdom
- Agent Simulator
- MEARTH II
- Rise Again
- Arcane Revolt
- Last Outpost
- Kebab Star
- The Last Exam
- Hogtie
- Dungeon Deck
- Chained in the Backrooms
Made in Türkiye Sekmesinde Ülkemizden Oyunlar
Steam demo ve indirimlerin yanı sıra Türkiye'den oyunlara da yer verdi ve bu oyunlar için ayrı bir sekme oluşturdu. Burada da yine onlarca oyun yer alıyor ve Türk oyun geliştiricilerinin öne çıkmasına katkıda bulunuyor. Böylece hem adını duyduğumuz pek çok oyunun menşeiisi hakkında bilgi sahibi olurken hem de indirimlerden yararlanarak oyunları deneyimleme fırsatı buluyoruz.
Peki siz bu cıvıl cıvıl etkinliğe katılıp yeni oyunlar deneyimleme fırsatından yararlanacak mısınız? Satın almak ve denemek istediğiniz oyunları yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!
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