810 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Oldu! Hemen Alın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez eğlenceli oynanış sunan iki oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

I Love Finding Wild Friends ve Venba Ücretsiz Oldu

Keyifli zaman geçirilmesine yardım eden I Love Finding Wild Friends ve Venba, Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunuldu. Bu oyuna Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yemek yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Venba, 1980'li yıllarda Hindistan'dan Kanada'ya göç eden bir aileyi konu alıyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda birbirinden lezzetli yemekler pişiriyoruz.

2023 yılının ekim ayında satışa sunulan I Love Finding Wild Friends, gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çok basit bir oynanışa sahip olan oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. Tek oyunculu modun yer aldığı yapımda ayrıca çeşitli mini oyunlar da mevcut.

Venba Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 1.8 GHz veya daha hızlı bir işlemci

1.8 GHz veya daha hızlı bir işlemci RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı

Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

I Love Finding Wild Friends Minimum Sistem Gereksinimleri