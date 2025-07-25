810 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Oldu! Hemen Alın
Oyuncuların uzun süre eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan iki adet oyun ücretsiz oldu. İşte Amazon'un sunduğu bedava oyunlara dair detaylar!
Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez eğlenceli oynanış sunan iki oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.
I Love Finding Wild Friends ve Venba Ücretsiz Oldu
Keyifli zaman geçirilmesine yardım eden I Love Finding Wild Friends ve Venba, Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunuldu. Bu oyuna Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yemek yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Venba, 1980'li yıllarda Hindistan'dan Kanada'ya göç eden bir aileyi konu alıyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda birbirinden lezzetli yemekler pişiriyoruz.
2023 yılının ekim ayında satışa sunulan I Love Finding Wild Friends, gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çok basit bir oynanışa sahip olan oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. Tek oyunculu modun yer aldığı yapımda ayrıca çeşitli mini oyunlar da mevcut.
Venba Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 1.8 GHz veya daha hızlı bir işlemci
- RAM: 1 GB
- Ekran Kartı: Direct X 9.0c uyumlu ekran kartı
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
I Love Finding Wild Friends Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Entegre ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan