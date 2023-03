Steam'e Yeni Özellik Geliyor: Oyuncuların Hayatını Kolaylaştıracak!

Popüler dijital oyun platformu Steam'e yeni özellik ekleneceği ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan özellik, oyuncuların Steam üzerinden video oyunu oynarken not alabilmesini sağlayacak. Söz konusu özelliğe ilişkin detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen Steam isimli dijital oyun hizmetinde yer alan özelliklerin sayısı artmaya devam ediyor. Valve, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

SteamDB platformu ile tanınan Pavel Djundik, Twitter hesabı üzerinden Steam ile ilgili oldukça önemli bir paylaşımda bulundu. Djundik, Valve şirketinin dijital oyun platformunun istemcisinde ve web sürümünde kullanılabilecek "Game Notes" isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

Valve is working on a "game notes" system, which will be available in the Steam library, and on the web. pic.twitter.com/xO4enKCN4K