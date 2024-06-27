Steam'e ''Nihayet'' Dedirten Özellik Geldi: Artık Oyunlarda Kayıt Almak Çok Kolay!
Valve, Steam'e kendi kayıt aracını eklediğini duyurdu! Peki bu özellik nasıl çalışıyor ve neler sunuyor?
Steam kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik geldi. Valve, üçüncü parti veya Windows'un kayıt araçlarından sıkılan oyuncular için platforma kendi kayıt aracını eklediğini duyurdu. Bu sayede oyunlardaki en eğlenceli anların kaydı alınabilecek ve paylaşılabilecek.
Valve, Steam İçin Oyun Kaydı Özelliğini Duyurdu
Steam'in yeni oyun kayıt aracı şu an için beta aşamasında olsa da birçok oyuncunun derdine çare olacak gibi görünüyor. Bu özellik, ''Arka planda Kaydet'' ve ''İstediğimde Kaydet'' olmak üzere iki farklı mod sunuyor. İlk mod, oyuna başladığınız anda kaydı başlatarak tüm anları seçtiğiniz diske kaydediyor. Dahası, belirlemiş olduğunuz süre ve depolama sınırlarını asla aşmıyor.
Today we’ve launched Steam Game Recording into Beta. This is a new built-in system for creating and sharing your gameplay footage, that works on any game on Steam.— Steam (@Steam) June 26, 2024
Learn more here: https://t.co/H5z6Reykmx pic.twitter.com/koDAjyUeAe
İkinci mod ise atadığınız bir tuş ile oyunun istediğiniz bir bölümünde manuel olarak kayıt almanıza olanak sağlıyor. Daha sonra bu görüntülere Steam Zaman Çizelgesi aracılığıyla erişebileceksiniz. Ayrıca, kaydettiğiniz oyun kliplerini dilediğiniz gibi düzenleyerek diğer insanlarla paylaşabileceksiniz. Son olarak bu özelliğin Steam Deck'te de kullanıldığını belirtelim.
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