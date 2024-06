Steam'e ''Nihayet'' Dedirten Özellik Geldi: Artık Oyunlarda Kayıt Almak Çok Kolay!

Steam kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik geldi. Valve, üçüncü parti veya Windows'un kayıt araçlarından sıkılan oyuncular için platforma kendi kayıt aracını eklediğini duyurdu. Bu sayede oyunlardaki en eğlenceli anların kaydı alınabilecek ve paylaşılabilecek.

Steam'in yeni oyun kayıt aracı şu an için beta aşamasında olsa da birçok oyuncunun derdine çare olacak gibi görünüyor. Bu özellik, ''Arka planda Kaydet'' ve ''İstediğimde Kaydet'' olmak üzere iki farklı mod sunuyor. İlk mod, oyuna başladığınız anda kaydı başlatarak tüm anları seçtiğiniz diske kaydediyor. Dahası, belirlemiş olduğunuz süre ve depolama sınırlarını asla aşmıyor.

Today we’ve launched Steam Game Recording into Beta. This is a new built-in system for creating and sharing your gameplay footage, that works on any game on Steam.



