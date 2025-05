Steam'de Zombiler vs. Vampirler Festivali Başladı: Yüzde 90'a Varan İndirim Fırsatı!

Dijital oyun mağazası Steam'de Zombiler vs. Vampirler Festivali başladı. Bu kapsamda kampanyanın adında da anlayabileceğiniz üzere korku temalı popüler yapımlar düşük fiyatla buluştu. İşte Steam'de indirime giren oyunlar!

Steam'de Zombiler vs. Vampirler Festivali Başladı

Kısa süre önce başlayan kampanyayla birlikte The Last of Us Part I, yüzde 50 indirimle 59.99 dolardan 29.99 dolara düştü. Bir diğer popüler yapım DayZ de aynı oranda indirimle aynı fiyata düştü.

Eski olmasına rağmen hala büyük oyuncu kitlesine sahip olan Left 4 Dead 2 ise 5.79 dolar yerine 0.57 dolara satılıyor. Öte yandan Dead Island 2'ninse 37.49 dolardan 14.99 dolara indiğini görüyoruz.

Steam'de indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı The Last of Us Part I 59.99 dolar 29.99 dolar (-50%) DayZ 59.99 dolar 29.99 dolar (-50%) Left 4 Dead 2 5.79 dolar 0.57 dolar (-90%) Dead Island 2 37.49 dolar 14.99 dolar (-60%) Vampire Survivors 3.49 dolar 2.79 dolar (-20%) Dying Light 19.49 dolar 5.84 dolar (-70%) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 46 dolar 15.18 dolar (-67%) World War Z 21.69 dolar 7.15 dolar (-67%) Back 4 Blood 59.99 dolar 5.99 dolar (-90%) The Walking Dead: The Final Season 10.49 dolar 2.62 dolar (-75%) The Walking Dead 7.99 dolar 0.79 dolar (-90%)

Steam Zombiler vs. Vampirler Festivali 2 Haziran saat 20.00'de sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Yorumlarda buluşalım.