SteamOS Artık Sadece Deck'e Özel Değil!

Valve bir süredir devam ettiği çalışmalarını nihayet noktaladı ve SteamOS işletim sisteminin Steam Deck dışına yayılacağını duyurdu. Bununla da bitmedi; artık Steam mağazasında oyunların SteamOS ile uyumlu olup olmadığını gösteren yeni bir etiket sistemine geçiliyor. Sistem önümüzdeki haftalarda kademeli olarak hayata geçirilecek ve bir oyunun yalnızca çalışması değil, tüm yazılımsal bileşenlerinin SteamOS ile sorunsuz çalışıp çalışmadığına göre etiket çıkarmaya başlayacak.

Yazılımsal bileşenler dedikleri oyun içi işlevler, başlatıcılar, anti-hile sistemleri oluyor. Bundan böyle 'SteamOS Compatible' ya da 'SteamOS Unsupported' şeklinde işaretlerle bezenecekler.

Deck'te Çalışan Windows Oyunları İşaretlenecek

Şu anda bile 18.000'den fazla oyunun bu yeni rozetle işaretlenmeye hazır olduğunu söyleyen Valve, geliştiricilerin ekstra bir şey yapmasına gerek olmadığını belirtiyor. Zaten bu adımları atmasının sebebi de Deck'in ötesini planlamak.

Şirket, kullandığı Proton teknolojisi sayesinde SteamOS üzerinde Windows oyunlarını çalıştırabiliyor. Bu sistem eski Linux tabanlı çözümlere göre oldukça etkili ama hâlâ her Windows oyunuyla birebir uyumluluk sağlayamıyor. Bu yüzden de etiket, performans hakkında değil yalnızca uyumluluk hakkında da bilgi sahibi olmanıza olanacak verecek.

Yeni etiket özellikle Asus ROG Ally gibi Steam Deck dışındaki cihazlar için önemli. Çünkü bu cihazlar donanım açısından çok daha güçlü. Steam Deck'in ilk sürümünün 2022'de çıktığını ve yalnızca 2023'te biraz daha hızlı RAM ile güncellendiğini düşünürsek, yeni nesil el konsolları artık çok daha farklı bir ligde. Valve ise Deck'i yenilemek için acele etmiyor.

SteamOS Bağımsız İşletim Sistemi Olur Mu?

Oyuncuların yıllardır merak ettiği soruya halen bir yanıt gelmedi tabii. SteamOS ileride herkesin indirip kurabileceği genel bir işletim sistemi hâline mi gelecek, yoksa sadece iş ortaklarına özel mi kalacak? Konuya ilişkin resmi açıklama yok. Şimdiye kadar topluluğun geliştirdiği Bazzite gibi sistemler var elimizde. Biraz uğraşmanız gerekiyor ama adımları izleyip gerekli altyapıyı oluşturduğunuz zaman SteamOS'i deneyimleyebiliyorsunuz.

Tüm bunlardan anlıyoruz ki Valve artık Steam Deck'ten ötesini görmeye kendini adamış ve kendi işletim sistemini tüm el konsollarının kalbi haline getirmek istiyor.