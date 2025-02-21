Yola Odaklanmaya Gerek Yok: Stellantis Otonom Sürüş Sistemini Tanıttı!

Opel, Fiat, Peugeot, Jeep ve Chrysler gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran otomotiv devi Stellantis sürücülerin yola bakmasına bile gerek kalmayacak yeni otonom sürüş sistemini tanıttı. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla gündeme gelen otonom sürüş konusu Stellantis'in "eller serbest, gözler kapalı" sloganıyla duyurduğu yeni sistemleriyle bir adım daha öteye geçecek. İşte Stellantis tarafından tanıtılan yeni otonom sürüş sistemi hakkında detaylar...

Eller Serbest Gözler Kapalı: Stellantis Yeni Otonom Sürüş Sistemini Tanıttı!

Stellantis Grubu geçtiğimiz yıllardaki büyük birleşmeyle birlikte çatısı altına pek çok otomobil markasını topladı. Bu markalar arasında ortak platform kullanımı, lisanslı üretimler vb. yeniliklere giderek otomotiv pazarına uygun fiyatlı otomobiller sunmayı hedefliyor. Hatırlayacağınız üzere Fiat Doblo, Opel Combo, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, ve Toyota Proace modelleri aslında temelde aynı otomobiller. Stellantis çatısı altında üretilen bu hafif ticari modeller alt ve üst yapı olarak birebir aynı ancak marka yüzleri farklı. Bu da Stellantis'in ortak üretim konusundaki en büyük örneği.

Bu kapsamda çeşitli markalar ile çalışmalarına devam eden şirket otonom sürüş alanında da yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Şirket bugün STLA AutoDrive adını verdiği yeni otonom sürüş sistemini tanıttı. Sistemin en büyük iddiası ise eller serbest gözler kapalı şekilde kullanıma izin verecek olması. Bu konu aslında yıllardır otonom sürüşe sahip otomobillerde tartışılıyor. Zira birçok kişinin hayali otomobile bindikten sonra hiçbir sistemi kontrol etmeyip yolculuk anını çalışarak, kitap okuyarak, oyun oynayarak veya uyuyarak geçirmek.

Stellantis STLA AutoDrive sistemi bu hayale kapı aralıyor. Tanıtıma göre sistem saatte 60 kilometre hıza kadar 3. seviye otonom sürüşe sahip. Yani sistemi 60 kilometre hızın altında kullanan sürücüler yola odaklanmadan otonom sürüş keyfini tadacaklar diyebiliriz. Burada sorulacak ilk soru sensörlerin kontrolü olabilir. Zira hiçbir kontrol yapmadığınız sistemlerde tüm gidişat otomobilin içerisindeki yazılım, bilgisayar ve sensörler sizin yerinize kontrolü devralır. Bu noktada marka sensörlerin kendi kendilerini temizleyebildiklerini ve araç bilgisayarının tüm kontrolleri yaptığını bildiriyor.

Sistemin şu anda hangi otomobillere geleceği konusunda bilgi verilmedi. Stellantis gerekli yasal düzenlemelerin olmayışı ve farklı bir kaç nedenden ötürü sistemin şimdilik piyasaya sürülmeyeceğini bildirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...