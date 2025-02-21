Kia'nın Yeni Elektrikli Vanı PV5 Tanıtıldı

Kia severler için yeni bir dış tasarım masada: Hem yolcu taşımada hem de kargo nakliyesinde kullanılabilen Kia PV5 elektrikli vanı.

Kia, bu modelle Volkswagen ID Buzz, Ford E-Transit, Mercedes eSprinter ve Ram ProMaster EV gibi devlerle rekabete girmek niyetinde. Tabii elektrikli van pazarı halen biraz sınırlı kalmış durumda ama yeni oyuncular sahaya giriş yaptıkça adı daha fazla duyuluyor.

Peki bu modelin özellikleri neler? Klasında neler yapabiliyor? Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm detayları sizler için derledik.

Uber ile İş Birliği

CES 2024'te tanıtılan PBV platformu, modüler bir araç mimarisi sunuyor. Bu sistem sayesinde araç, minivandan tam boyutlu bir van'a veya küçük bir kamyona dönüşebiliyor. Sürücü kabini sabit kalırken, aracın geri kalan kısmı değiştirilebiliyor.

Uber de 2040 yılına kadar tamamen elektrikli araç filosuna geçme hedefi doğrultusunda PV5'i sürücülerine bir seçenek olarak sunmak için Kia ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Kia, PV5 ve yeni bir model hakkında daha fazla ayrıntıyı bu ayın sonunda İspanya'daki Kia EV Day etkinliğinde paylaşacağını duyurdu. Ayrıca ABD'de test sürüşleri sırasında kamuflajlı bir PV5 modeli görüntülendi.

Kargo ve Yolcu Taşımakta Birebir

PV5 modeli; kargo taşımacılığı, yolcu taşımacılığı ve özel dönüşümler için farklı konfigürasyonlarla sunulacak. Yani hangisi size hitap ediyorsa onunla haşır neşir olabilirsiniz.

Vanın kargo modeli adından da anlaşılacağı üzere daha fazla alan sağlamak için minimalist ve modern bir tasarıma sahip. Yolcu modeli ise ferah iç mekan tasarımı ve geniş camlarıyla dikkat çekiyor.

Her iki model için de menzil, batarya kapasitesi gibi detaylar henüz paylaşılmadı. Bununla beraber fiyat ve çıkış tarihi de bilinmiyor.

Sizce Kia PV5 modeli başarılı olur mu? Yorumlarda buluşalım.