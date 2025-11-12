Stellar Blade Bu Platformlara Gelebilir

SHIFT UP Corporation, devam oyununu satışa sunmadan önce Stellar Blade ile ilgili sürpriz planlar ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Oyunun çıktığı platformlar PC ve PlayStation 5 ile sınırlı kalmayabilir. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Stellar Blade İçin Switch ve Xbox da Listede Olabilir

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran oyunlar arasında yer alan Stellar Blade, Haziran ayında PC kullanıcılarıyla da buluşmuştu. Hatırı sayılır bir başarının elde edildiği bu versiyonun çıkışından kısa bir süre sonra, Switch 2 için de çıkacağı iddia edilmişti. Şimdilik resmi bir duyuru ile karşılaşmadık, ama geliştiriciler açık sözlülük ile oyunu daha başka platformlara çıkartmayı düşündüklerini ifade ettiler. Bu da üstü kapalı olarak Switch 2 versiyonunun teyidi sayılabilecek iken, listede Xbox Series de olabilir.

Windows Central'ın tespitine bakılırsa geliştirici stüdyo, güncel finansal konferasın soru-cevap seansında Stellar Blade'in daha başka platformlara çıkması masaya yatırılmış. Oyunu küresel AAA fikri mülkiyet tarihindeki en başarılı platform açılımlarından bir tanesine imza attığını söyleyen SHIFT UP Corporation, finansal yılın üçüncü çeyreğinde de kararlı satış performansı sergilediğini de sözlerine ekledi.

PC versiyonunun, satışa sunulmasının üzerinden geçen dört ayda güçlü bir satış momentumu yakaladığı açıklanır iken, PlayStation 5 versiyonunun da yeni oyuncuların ilgisini çekmeyi başardığından da bahsedildi. Netice olarak, stüdyo içi beklentiler tam anlamıyla karşılanmış. Ancak satışları daha da artırabilmek için daha fazla oyuncuya ulaşmanın planları da yapılıyormuş. Bu noktada, çeşitli tanıtım etkinlikleri ve ek platform açılımı gibi düşünceler varmış. Dahası ise, PC ve PlayStation 5 versiyonları için sezonluk ve tatil dönemi promosyonları için hazırlıkların da yapıldığı söyleniyor.

Elbette Stellar Blade için daha başka platformlara açılmak iyi bir seçim olacaktır. Mesela akla gelen ilk örnek, Helldivers 2. Ağustos ayında çıkan Xbox Series versiyonu sonrasında, PC ve PlayStation 5 versiyonlarının satışlarında artışın gözlemlendiği açıklanmıştı. Benzer bir durum aksiyon-rol yapma oyunu için de geçerli olabilir. Ancak şimdilik resmi olarak açıklanmış bir şey yok, ama yakın bir zamanda müjdeyi alabiliriz.