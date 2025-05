Türkçe Destekli PS5 Oyunu PC'ye Geliyor! Çıkış Tarihi Belli Oldu

PlayStation 5 oyunları PC'ye gelmeye devam ediyor. The Last of Us ve God of War gibi oyunlarından sonra Stellar Blade de bilgisayar platformuna gelmeye hazırlanıyor. Stellar Blade'in PC çıkış tarihi yanlışlıkla paylaşıldı.

Stellar Blade PC Çıkış Tarihi

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Stellar Blade'in PC sürümü 11 Haziran 2025 tarihinde çıkacak. Bilgisayar oyuncuları oyunu Steam üzerinden satın alıp oynayabilecek. PC sürümünde NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3, ultra geniş ekran desteği ve DualSense desteği olacak.

SHIFT UP Corporation tarafından geliştirilen oyunun bilgisayar sürümünde ayrıca yeni boss savaşı, 25 yeni kostüm ve daha yüksek çözünürlüklü dokular bulunacak. Bunlar, oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Shift Up tarafından Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen oyun 26 Nisan 2024 tarihinde PlayStation 5 platformuna çıktı. Etkileyici grafikleri, atmosferi ve hikâyesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyunda insanlığı yok olmaktan kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunda güçlü yaratıklara karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yaratıklara karşı mücadele ederken aynı zamanda felaketin gizemlerini de çözmeye çalışıyoruz.

Stellar Blade Fragmanı

Stellar Blade oyununu bilgisayarda oynamayı düşünüyor musunuz? Sizce Stellar Blade başarılı bir oyun mu? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.