Stranger Things Büyük Tehlikede! Son Sezonun İlk Bölümleri Sızdırılacak mı?

Popüler dizi Stranger Things, büyük bir sızıntı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformu X'te ortaya çıkan bir iddiaya göre, anonim bir bilgisayar korsanı, dizinin merakla beklenen beşinci sezonunun ilk üç bölümüne eriştiğini söyleyerek bölümleri internette yayınlamakla tehdit etti. Peki bu iddia ne kadar gerçek? İşte ayrıntılar…

Netflix'in diğer dizilerden bölümlerin sızdırıldığı büyük bir veri ihlalinin ortasında olduğu 8 Ağustos'ta yayınlanan bir X gönderisinde, anonim bir bilgisayar korsanı, son sezonun ilk üç bölümüne erişimleri olduğu iddia etti.

Netflix just had a big leak, I heard from people that the first 3 unfinished episodes might release later. Take it with a grain of salt we’ll see it ourself.#StrangerThings5 #StrangerThings #Netflix pic.twitter.com/0z9oSnD6ET