Stranger Things'in 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı [Video]

İlk bölümüyle birlikte tüm dünyada çok popüler hâle gelen Stranger Things ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Stranger Things'in 5. sezon fragmanı yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Stranger Things 5. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından Stranger Things'in yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 48 saniye uzunluğundaki video, beşinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri

Milly Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Brett Gelman (Murray Bauman)

(Murray Bauman) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Eduardo Franco (Argyle)

(Argyle) Priah Ferguson (Erica Sinclair)

(Erica Sinclair) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Jamie Campbell Bower (Vecna)

(Vecna) Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

(Dr. Sam Owens) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Maya Hawke (Robin Buckley)

Stranger Things 5. Sezon Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 5. sezon bölümleri bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 27 Kasım, 2. kısım 26 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Final bölümü ise 1 Ocak tarihinde çıkacak.