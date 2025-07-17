Stranger Things'in 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı [Video]
Stranger Things'in 5. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in yeni sezonu ne zaman çıkacak?
İlk bölümüyle birlikte tüm dünyada çok popüler hâle gelen Stranger Things ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Stranger Things'in 5. sezon fragmanı yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini artırmayı başardı.
Stranger Things 5. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından Stranger Things'in yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 48 saniye uzunluğundaki video, beşinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.
Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri
- Milly Bobby Brown (Eleven)
- Winona Ryder (Joyce Byers)
- Noah Schnapp (Will Byers)
- David Harbour (Jim Hopper)
- Brett Gelman (Murray Bauman)
- Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
- Eduardo Franco (Argyle)
- Priah Ferguson (Erica Sinclair)
- Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
- Jamie Campbell Bower (Vecna)
- Paul Reiser (Dr. Sam Owens)
- Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
- Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
- Joe Keery (Steve Harrington)
- Charlie Heaton (Jonathan Byers)
- Sadie Sink (Max Mayfield)
- Maya Hawke (Robin Buckley)
Stranger Things 5. Sezon Tarihi
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 5. sezon bölümleri bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 27 Kasım, 2. kısım 26 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Final bölümü ise 1 Ocak tarihinde çıkacak.