Stranger Things'in Yeni Bölümü Ne Zaman?
Stranger Things'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte dizinin yeni bölüm tarihi!
⚡ Önemli Bilgiler
- Stranger Things'in yeni bölümleri 26 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
- Dizinin final bölümü 1 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak.
- Başrol oyuncuları arasında Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown yer alıyor.
Netflix, Stranger Things'in 5. sezonu için farklı bir strateji izleyerek yalnızca ilk dört bölümü yayınladı. Bu sebepten ötürü "Stranger Things'in yeni bölümü ne zaman çıkacak" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, diğer bölümler ne zaman yayınlanacak? Bu rehberde bilim kurgu, gizem ve dram türlerindeki diziye dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.
Stranger Things'in Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in ilk dört bölümü 27 Kasım'da Türkiye saati ile 04.00'te izleyiciler ile buluştu. Popüler dizinin ikinci kısmı ise 26 Aralık tarihinde yayınlanacak. Beşinci sezonun final bölümü 1 Ocak 2026'da Türkiye saati ile 04.00'te çıkacak.
Stranger Things'in Türkçe Alt Yazılı 5. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?
Stranger Things Konusu
1980'li yıllarda geçen Stranger Things'te hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.
Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri
- Milly Bobby Brown (Eleven)
- Winona Ryder (Joyce Byers)
- Noah Schnapp (Will Byers)
- David Harbour (Jim Hopper)
- Brett Gelman (Murray Bauman)
- Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
- Eduardo Franco (Argyle)
- Priah Ferguson (Erica Sinclair)
- Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
- Jamie Campbell Bower (Vecna)
- Paul Reiser (Dr. Sam Owens)
- Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
- Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
- Joe Keery (Steve Harrington)
- Charlie Heaton (Jonathan Byers)
- Sadie Sink (Max Mayfield)
- Maya Hawke (Robin Buckley)
Stranger Things'in oyuncuları arasında Milly Bobby Brown, Winona Ryder, Noah Schnapp ve David Harbour dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Milly Bobby Brown "Eleven" karakterini, Winona Ryder "Joyce Byers" karakterini, Noah Schnapp "Will Byers" karakterini, David Harbour ise "Jim Hopper karakterini canlandırıyor.