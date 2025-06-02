Stranger Things 5. Sezon Tarihi Açıklandı! Fragman da Yayınlandı

2016 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip olan Stranger Things ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Stranger Things'in 5. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu.

Stranger Things 5. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından Stranger Things isimli dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 4 saniye uzunluğundaki video, beşinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Stranger Things 5. Sezon Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 5. sezon bölümleri bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 27 Kasım, 2. kısım 26 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Final bölümü ise 1 Ocak tarihinde çıkacak.

Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri