Popüler dizinin ilk dört sezonunu bitiren izleyiciler, Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda Netflix'in başarılı dizisinin yeni sezonu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Stranger Things konusu ile ön plana çıkan oldukça popüler bir dizidir. İlk olarak 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizi bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü. Şu ana kadar 4 sezon yayımlanan yapımın dördüncü sezonu 2022 yılında izleyicilerle buluştu.

Dördüncü sezonu bitiren izleyiciler, Stranger Things final sezonunun çıkış tarihini beklemeye başladı. Peki, ilk sezondan itibaren dünya genelinde adından sık sık söz ettirmeyi başaran Stranger Things'in yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

Stranger Things 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Stranger Things final sezonunun 2024 yılının yaz aylarından önce yayımlanması mümkün görünmüyor. Dizinin senarist kadrosundaki Matt Duffer ve Ross Duffer'ın (Duffer Kardeşler) da dahil olduğu Yazarlar Grevi nedeniyle dizinin çıkış tarihi 2025 yılına da uzayabilir.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA), Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile haftalardır çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi ancak bir anlaşmaya varamadı. Bunun sonucunda mayıs ayının ilk günlerinde Yazarlar Grevi başladı.

Bu durumdan Stranger Things, House of the Dragon, Blade dahil olmak üzere birçok yapım etkilendi. Duffer Kardeşler ise 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada çekimler başladığında yazma sürecinin devam ettiğini ancak grev esnasında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Stranger Things 5. Sezon Oyuncuları

Milly Bobby Brown (Eleven)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Noah Schnapp (Will Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Brett Gelman (Murray Bauman)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Eduardo Franco (Argyle)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Joe Keery (Steve Harrington)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Stranger Things 5. Sezon Fragmanı Yayımlandı mı?

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Stranger Things'in 5. sezonu için henüz bir fragman yayımlanmadı.

Bu yazıda Stranger Things final sezonu ne zaman sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Peki, söz konusu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.