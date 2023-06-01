Siberpunk Kedi Macerası Oyunu Stray macOS'a Geliyor

Uzun yıllar boyunca iş veya standart kullanım biligsayarı olarak adlandırılan Mac'ler, Apple Silicon mimarisi ile birlikte son yıllarda artık oyunların da oynanabildiği cihazlara dönüşmüş durumda. Bunun en iyi örneğini son model Mac cihazlara çıkarıtlan oyunlarda görebiliyoruz. Yakın zamanda duyurulan No Man's Sky'ın ardından geçtiğimiz senenin öne çıkan oyunlarından Stray'in de macOS bünyesine dahil edileceği ortaya çıktı.

Polygon'da yer alan habere göre son nesil Apple Silicon çiplere sahip cihazlar yakın zamanda Stray oyununa kavuşacak.

Apple Oyun Dünyasını Genişletiyor

Apple Silicon yonga setlerinin içerisinde yer alan GPU ve CPU'ların günden güne güçlenmesi ve yapay zekanın grafik işlemede daha fazla yer almasıyla birlikte Apple üretimi bilgisayarlar da artık bir oyun istasyonuna dönüşmüş durumda.

Bunun en iyi örneklerinden birini geçtiğimiz sene tanıtılan M2 yonga setli MacBook ve Mac cihazların Resident Evil 8 Village oyunuyla birlikte çıkış yapmasından anlayabiliyoruz.

Geçtiğimiz sene birçok ödül kazanan siberpunk dünyaya sahip hikayeli kedi oyunu Stray de artık Mac platformlarında oynanabilir hale geldi. Henüz oyunun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyunun 2020 yılında çıkan 13 inç M1 Macbook Air de dahil olmak üzere Apple Silicon teknolojsine sahip tüm macOS cihazlarında çalışması bekleniyor.