Stray Oyununu Artık Kendi Kedinizle Oynayabilirsiniz!

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülmesiyle birlikte tüm dünyada büyük ilgi toplayan kedi simülasyonu Stray, mod yapımcılarının da odak noktası haline geldi. Oyuncuların Stray oynadıkları sırada Stray kedisine verdiği tepkiler sosyal medyada binlerce tık almıştı. Bu durumdan etkilenen mod yapımcıları, oyuncuların kendi kedileriyle oynamalarını sağlayacak yeni bir kedi özelleştirme modu hazırladı.

Nexus Mods üzerinde yayınlanan kedi özelleştirme modu, çıktığı gibi kullanıcılar tarafından yüzlerce kez indirildi. NorskPL adlı kullanıcının yaptığı özel bir eklenti sayesinde kullanıcılar Photoshop'ta kedi modelinin dokusu üzerinde oynayarak kolay bir şekilde kendi kedilerini oyuna adapte edebiliyorlar.

Eğer Oyunda Kedi İstemiyorsanız Farklı Seçenekler de Mevcut!

Yalnızca bir haftada büyük satış oranlarına ulaşan Stray, uzun bir süre oyun sektöründe yerini koruyacak gibi duruyor. Çıktığı gibi oyunun ikonik sarman cinsi kedisi üzerinde çalışmalara başlayan mod yapımcıları, farklı kedi türlerini de aşmış durumda. Şu an en çok indirilen Stray modları arasında ana karakteri animasyon dünyasının en ünlü kedisi Garfield yapabildiğiniz bir mod bulunuyor. Bir diğer tasarımda ise Stray kedisini Minecraft domuzuna çevirebiliyorsunuz.