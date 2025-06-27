Yeni Street Fighter Filminde 50 Cent de Rol Alacak

Amerikan rap müziğinin ikonik ismi "50 Cent" Curtis Jackson, Hollywood'a Balrog rolüyle çıkış yapacak. 50 Cent, bu rol için yemeden içmeden hazırlık yapıyor. "Hiç boş gün yok, her gün çalışıyorum." diyen ünlü rapçi, sırf bu rol için özel dövüş eğitimleri almaya da başladı. Üstelik rolünü dublör kullanmadan canlandıracağını da söyleyerek bu filmi çok ciddiye aldığını da belirtti.

Sadece 50 Cent de değil... Capcom, kadroyu yıldızlardan oluşturmuş. Tam kadro şimdilik gizemini korusa da "Ken" rolünde Noah Centineo, "Ryu" rolünde Andrew Koji, "Blanka" rolünde Jason Momoa ve WWE yıldızlarından Roman Reigns'in Akuma rolüyle yer alacağı biliniyor.

Street Fighter Filmi Ne Zaman Çıkıyor?

Filmin yönetmen koltuğunda, absürt mizahı ve enerjik anlatımıyla tanınan Kitao Sakurai oturuyor. "The Eric André Show" ve "Bad Trip" gibi işler hep onun elinden çıktı. Sakurai'yi tanıyanlar, Street Fighter gibi köklü bir oyunun uyarlamasına nasıl yaklaşacağını merak etmeye başladı.

Filmin 2026'da görücüye çıkacağı düşünülüyor. Filmin dağıtımını Sony Pictures üstlenecek ve Capcom da bu sürece doğrudan dahil olacak.

Street Fighter filmi, başlangıçta 20 Mart 2026 olarak planlanmıştı. Ancak Mart 2025'te prodüksiyon takviminden çıkarıldığı duyuruldu ve şu an için net bir vizyon tarihi bulunmuyor. Çekimlerin Ağustos 2025'te Avustralya'da başlaması bekleniyor.

Balrog Kimdir ve 50 Cent Neden Bu Rol İçin Seçildi?

Balrog, serinin orijinalindeki karanlık Shadaloo organizasyonunun bir üyesi. Patlayıcı güce sahip Balrog, boks geçmişine de sahip. Hatta bu karakteri oyun için tasarlarken Mike Tyson'dan ilham aldıkları söyleniyor. 50 Cent, gerçek hayatta Tyson'ın eski malikanesini elinde tutuyor. Balrog'un geçmişi aslında zorluklarla dolu.

Mücadele ederek yerini kazanmış bir karakteri hem fiziksel anlamda, hem de psikolojik anlamda temsil edebileceği düşünülen Curtis Jackson'ın bu film için gösterdiği tutku ve hazırlık çabaları göz önüne alınınca, cast seçiminde doğru bir karar verildiğini söyleyebiliriz. Tabii son sözü perde indikten sonra söyleyebileceğiz.