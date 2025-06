Yeni Facebook Filmi Geliyor! Konusu Belli Oldu

40 milyon dolar bütçe ile çekilen The Social Network (Sosyal Ağ) filmi 2010 yılında vizyona girmişti ve 224 milyon dolar hasılata ulaşarak önemli bir başarının altına imza atmıştı. Paylaşılan bilgilere göre The Social Network 2 yani Facebook filminin devamı gelecek. Peki, yeni Facebook filmi ne anlatacak?

Yeni Facebook Filminin Konusu Ne Olacak?

Sosyal Ağ filmi, sosyal medya platformu Facebook'un kuruluşunu anlatmıştı. İkinci film ise Wall Street Journal'ın 2021 yılında yayınladığı The Facebook Files (Facebook Dosyaları) isimli haber serisine odaklanacak. Bu haber serisi, şirketin iç işleyişini göstermişti.

Sony Pictures'in yer aldığı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Aaron Sorkin üstlenecek. İlk filmin senaristleri arasında Aaron Sorkin ve Ben Mezrich yer almıştı. Filmin yönetmenliğini ise David Fincher yapmıştı.

Sorkin bu zamana kadar 2012-2014 yılları arasında yayınlanan The Newsroom, 1996-2006 yılları arasında izleyicilerle buluşan The West Wing, 2017 yapımı Molly's Game, 1992 yılında vizyona giren A Few Good Men dahil olmak üzere pek çok projede yer aldı.

Aaron Sorkin, 2021 yılında yaptığı açıklamada Facebook ile ilgili son yıllarda yaşananların anlatılmaya fazlasıyla değer olduğunu belirtmişti. Sosyal Ağ 2 filminin yapımcıları arasında Todd Black, Peter Rice, Aaron Sorkin ve Stuart Besser bulunacak.

Yeni Facebook Filminin Oyuncuları Belli Oldu mu?

Yeni Sosyal Ağ filminin oyuncuları henüz açıklanmadı. İlk filmde Mark Zuckerberg'ü canlandıran Jesse Eisenberg'ün yeni filmde yer alıp almayacağı bilinmiyor.