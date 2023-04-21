Street Fighter 6 Demosu PS4 ve PS5 İçin Çıktı (Video)

Street Fighter 6 demosu PlayStation 4 (PS4) ve PlayStation 5 (PS5) platformları için yayımlandı. Xbox Series X / S ve PC oyuncuları ise dövüş oyununun demosu için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Oyuna dair merak edilen detaylar haberimizde.

Dövüş türünün en başarılı örneklerinden biri olan Street Fighter serisinin yeni oyunu piyasaya sürülmeye hazırlanırken oyuncuları doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda söz konusu yapımın demo versiyonu çıktı.

Street Fighter 6 Demosu Nasıl İndirilir?

PS4 ve PS4 konsolları için yayımlanan dövüş oyununun demosunu PlayStation Store üzerinden indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Demo üzerinden World Tour isimli tek oyunculu modun bir kısmını deneyimleyebilirsiniz.

Street Fighter 6 Demosu PC ve Xbox'a Ne Zaman Çıkacak?

Capcom tarafından geliştirilen dövüş oyununun demosu 26 Nisan tarihinde PC ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak. Dolayısıyla PC ve Xbox oyuncularının demoyu oynayabilmesi için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Yayıncılığını Capcom'un üstlendiği Street Fighter 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Dövüş oyunları denildiğinde akla ilk gelen oyun serilerinden biri olan Street Fighter'ın yeni oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından biizmle paylaşmayı unutmayın.