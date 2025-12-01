Apple'ın Yeni Monitörü Yıllardır Beklenen Özelliğe Kavuşuyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, donanım dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde tanıttığı M5 iPad Pro ile tablet pazarındaki dengeleri değiştirmişti. Şimdiyse bu güçlü tabletin teknik özellikleri, Apple'ın gelecek planlarına dair önemli bir ipucunu gün yüzüne çıkardı.

Ortaya atılan yeni iddialara göre Apple, popüler harici monitör serisi Studio Display'in yeni üyesinde tıpkı yeni nesil iPad Pro'ya benzer şekilde ekran yenileme hızını artıracak. İşte detaylar!

Studio Display 2, 120Hz Yenileme Hızı Sunacak

Sektörel kaynakların paylaştığı raporlara göre Apple, "Studio Display 2" olarak adlandırılması beklenen yeni nesil monitöründe önemli bir yükseltmeye gidecek. Bu iddianın en büyük dayanağı ise yeni M5 iPad Pro.

Tabletin teknik belgelerine bakıldığında cihazın harici ekranlara görüntü aktarırken 120Hz yenileme hızı sunduğu görülüyor. Apple'ın "Adaptive Sync" teknolojisiyle desteklediği bu özellik harici monitörlerde çok daha akıcı görüntüler ve düşük gecikme süreleri vadediyor.

Analistlere göre Apple M5 iPad Pro'ya bu özelliği boşuna eklemedi. Şirketin, bu yüksek yenileme hızını tam performansla kullanabilecek 120Hz destekli yeni bir Studio Display üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.

LCD Yerine Mini-LED Teknolojisi Geliyor

Bilmeyenler için mevcut Studio Display modeli, kullanıcılarına 5K çözünürlük, 600 nit parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunan standart bir LCD panel ile hizmet veriyor. Ancak gelen son bilgiler Apple'ın yeni monitöründe çıtayı epey yükselteceğini gösteriyor.

İddialara göre yeni monitör yine 27 inç boyutunda olacak ancak LCD yerine MacBook Pro modellerinde gördüğümüz Mini-LED teknolojili bir panelle birlikte gelecek. Bu da cihazın selefine kıyasla daha iyi kontrast, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunacağı anlamına geliyor.

Tüm bu bilgiler ışığında yeni Studio Display 2'nin temel özellikleri şu şekilde olacak.

Ekran Teknolojisi: Mini-LED arka aydınlatma

Mini-LED arka aydınlatma Yenileme Hızı: 120Hz ProMotion desteği

120Hz ProMotion desteği Boyut: 27 inç

27 inç Bağlantı: Apple cihazlarıyla Adaptive Sync uyumu

An itibarıyla "J427" kod adıyla geliştirildiği söylenen yeni monitörün önümüzdeki yıl M5 işlemcili yeni Mac modelleriyle birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!