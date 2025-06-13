Bu Youtuber Kendi İmkanlarıyla Yaptığı Lazer Silahıyla Elması Deldi

Youtube'da styropyro adıyla tanınan Drake Anthony, gerçekleştirdiği ilginç bir bilimsel deneyle 2025'in en güçlü lazer silahını yapmayı başardı. Bu alet çok güçlü ama yasa dışı. Zira yasalara göre yalnızca 5 milliwatt değerindeki lazerlerin kullanılması uygun. Ancak bu Youtuber, 50.000 kat daha güçlü bir lazer yaparak sınırları aştı.

250 watt Gücünde Ev Yapımı Lazer Silahı

Yasal sınırın kat kat üstündeki bu lazer silahının gücü, 36 dakikalık bir videoda tüm sınırlarına kadar zorlandı. Anthony'nin kişisel emekleriyle ürettiği lazer silahı; erime noktası 3.000 derecenin üstündeki metalleri bile sıvıya çevirdi, titanyum plakada delik açtı, elmasları eritti, yakıcı maddeleri yok etti ve mücevher tozunu işledi.

İzlerken Star Wars filmine bakıyormuş gibi hissettiren videoda CD'lerden paraya, titanyumdan elmasa kadar her türlü nesne ya yakılıyor, ya da kesiliyor.

Elması Eritiyor, Çıplak Gözle Bakanı Kör Ediyor

Anthony, video süresince koruyucu bir gözlük takmak zorunda kaldı. Çünkü lazerin sadece %0.2'si bile bir insanı kör etmeye yeterli. Meraklısına lazerin yapım aşaması da gösteriliyor. Tabii bu alet kesinlikle bir oyuncak değil ve oldukça tehlikeli. Ancak gelecekteki lazer teknolojilerinin önünü açabilecek bir buluş. Özellikle de Anthony bunu ev ortamında üretebilmeyi başardığı için, daha geniş ve kapsamlı bir ortamda ortaya daha güçlü teknolojilerin çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Test süreci, çeşitli nesnelerin yakılmasıyla başlıyor (7:35 sularında).