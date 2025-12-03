Popüler Gizlilik Serisinin Yeni Oyunu İçin Sürpriz Erteleme! 2026'ya Kaldı

Styx serisinin yeni oyunu, Styx: Blades of Greed, Mart ayında duyurulmuştu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyununun bu yılın Sonbahar mevsiminde çıkması planlanmış olsa da son dakikada ertelendi ve 2026 yılına kaldı. Fazladan iki ay kadar daha beklemek durumunda olacağız.

Yeni Styx İçin Fazladan İki Ay Beklemek Durumundayız

Bir kez daha elfler, insanlar ve orklar arasındaki savaşın ortasında kalacağımız ve Black Hand’in doğuşuna da ışık tutulacak olan hikayeye göre, bu defa Quartz peşinde koşacağız. Cyanide Studio tarafından geliştirilmekte olan Styx: Blades of Greed'in yeni çıkış tarihi, yeni duyuru ile 19 Şubat 2026 olarak belirlenmiş.

Duyuruda verilen bilgilere bakılırsa geliştirici ekip, oyunun mevcut durumunda bir hayli menunmuş. Ancak çok daha iyi bir deneyim sunabilmek için son birkaç dokunuşun gerekli olduğu söyleniyor. Gizliliğin daha akıcı olması ve hikayedeki her bir bölgenin atmosferinin daha etkileyici hissettirmesi için sıkı bir çalışma yürütülüyormuş. Bilhassa sisteme bağlı yeniden işleme süreçlerinden geçtiğini için de ek süreye ihtiyaç duyulmuş.

Selefi Styx: Shard of Darkness için doğrudan bir devam niteliği taşıyor olsa da Styx: Blades of Greed'in hikayesini anlayabilmek için önceki oyunu veya oyunları oynamak zorunlu olmayacakmış. Haliyle seri ile bu oyun sayesinde tanışacaklar için iyi bir başlangıç olacak diyebiliriz.

Oynanış tarafında ilk iki oyunun formülünü daha iyi hale getiren Styx: Blades of Greed, özgürlüğü ve yaratıcılığı sunulan deneyimin merkezine alacak. Devasa bir dikey haritayı keşfedecek olup, yeni araçlar ve güçler üzerinde ustalaşmaya çalışacağız.