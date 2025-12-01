13 Yıllık Oyundan Büyük Rekor! Bunu Kimse Beklemiyordu

Euro Truck Simulator 2, ilk olarak 2012 yılında yani bundan 13 yıl önce piyasaya sürüldü. Birkaç yıldır kendine has kitlesi tarafından oynanmaya devam ediyordu ancak ilk günlerdeki popülerliği kalmamıştı. Bu durum, yakın bir zamanda ulaşılan oyuncu sayısı ile değişti.

Euro Truck Simulator 2 Yıllar Sonra Rekorunu Kırdı

Euro Truck Simulator 2, Steam'de 72.678 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu, şimdiye kadar sahip olduğu en yüksek gerçek zamanlı oyuncu sayısını geçerek kendi rekorunu kırdığı anlamına geliyor. Yıllardır sakin bir şekilde seyreden oyuncu sayısının birden yükselişe geçmesinin arkasında ise bu rekorun kırıldığı gün çıkan iki yeni DLC olduğu düşünülüyor.

Bu DLC'lerden ilki olan Forest Machinery, oyuna nispeten küçük eklemeler getiriyor. Taşıyabileceğiniz yeni ve çeşitli ormancılık ekipmanları oluyor. Ayrıca taşınan yüke uygun bir atmosfer oluşturmak adına yeni özelleştirme seçeneklerine de erişebiliyorsunuz. Her ne kadar küçük bir yenilik gibi görünse de aslında oyuna yeni yükler getirerek zorlayıcı fakat keyif alınan bir deneyim elde etmenizi sağlıyor.

İkinci ve en kritik DLC Nordic Horizons, oyunda zaten mevcut olan İskandinavya DLC'sini daha da genişletiyor. Böylece Finlandiya'nın en kuzeyi olan Lapland bölgesi, İsveç'in kuzey yarısı Norrland bölgesi, Norveç ve çok daha fazlasının sunduğu eşsiz manzaranın da keyfini çıkarma imkânına sahip oluyorsunuz.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Euro Truck Simulator 2, ilk olarak serbest çalışan bir şoför olarak başladığınız, daha sonra kendi paranızı kazanıp kendi tırınızı satın aldığınız ve en nihayetinde ise kendi lojistik şirketinizi kurarak büyümeye çalıştığınız bir oyun olarak öne çıkıyor.

Oyunun büyük bir kısmı direksiyon başında geçiyor. Sürüş deneyimi oldukça gerçekçi hissettiriyor. Yakıt tüketimi, tırın hasar alması, vites ve benzeri unsurlar tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sunuluyor. Sadece sürücülükle sınırlı kalmayıp aynı zamanda iş yönetiminde de aktif rol oynamanız, oyunu çok daha kapsamlı bir hâle getiriyor.