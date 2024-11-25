Dünya'nın Dönüş Eğimi Kaydı ve Bunun Sorumlusu Sadece İnsanlar

Musluğunuzdan su kullandığınız her seferinde Dünya'nın dönüş eğimini ve iklim değişikliğini etkilediğinizi biliyor muydunuz? Kulağa tuhaf gelebilir, ancak bu doğru. Gezegenimiz Dünya dinamik bir varlıktır ve sürekli değişerek uyum sağlar. Görünüşte önemsiz gibi görünen su kullanımı bile Dünya’nın fiziksel yöneliminin sapmasına neden olabiliyor.

Son yirmi yıldan kısa bir sürede, yeraltı suyu pompalamamız Dünya’nın eğimini 31,5 inç (yaklaşık 80 cm) kaydırdı. Bu suyun yeniden dağılımı, yaklaşık 0,24 inçlik (0,6 cm) bir deniz seviyesi yükselmesine eşdeğer.

Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo konuyu şöyle yorumladı:

Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyu yeniden dağılımının aslında dönüş ekseninin sapmasında en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor."

Yani, su kullanımının gücünü küçümsemeden önce, en küçük eylemlerin bile sonuçları olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Dünyanın Eğimindeki Değişiklik Uzun Yıllara Dayanıyor

1993-2010 yıllarını kapsayan verilerle yapılan çalışmaya göre, yaklaşık 2.150 gigaton yeraltı suyu pompalamak, Dünya’nın eğiminde köklü bir değişikliğe neden oldu.

Bu rakamlar kavranması zor olsa da sulama ve insan kullanımı için tükettiğimiz yoğun su miktarını yansıtıyor. Kullandıktan sonra suyun çoğunun okyanuslara taşındığını düşünürsek, bu hareketin küresel etkisi daha net anlaşılabilir.

Seo, "Dünya’nın dönüş ekseni değişikliklerini gözlemlemek, kıta ölçeğindeki su depolama varyasyonlarını anlamak için faydalıdır," diye vurguladı.

Su Alışkanlıklarımızı Değiştirmek Zorundayız

Yeraltı suyu pompalama, iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselişin yeni bir boyutunu ortaya koyuyor. NASA’nın Jet Propulsion Laboratory’den Surendra Adhikari, “Yeraltı suyu pompalamanın kutupsal hareket üzerindeki rolünü nicel olarak belirlediler ve bu oldukça önemli,” diyerek korumacılara deniz seviyesinin daha fazla yükselmesini ve diğer iklim sorunlarını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmede ışık tutacak bilgiler verdi.

Bizler de bireyler olarak su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirip daha sürdürülebilir yaşayarak bu süreçte etkili olabiliriz.