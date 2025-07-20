PlayStation’dan Değil, Subaru’dan! Uncharted EV Tanıtıldı!

Elektrikli otomobil trendine Japon markaları da katılıyor. Bu kapsamda Toyota CH-R altyapısını taşıyan Subaru Uncharted EV tanıtıldı. Peki yeni elektrikli SUV modeli kullanıcılara neler sunuyor? İşte Subaru Uncharted EV teknik özellikleri ve detayları...

Subaru Uncharted EV Teknik Özellikleri

Subaru elektrikli mobiliteye adım attığı ilk günlerde mesafeli yaklaşsa da artık bu segmentte ciddi adımlar atıyor. Solterra ve Trailseeker’ın ardından markanın üçüncü tam elektrikli modeli olan Subaru Uncharted EV resmen tanıtıldı. İsmiyle bir oyun efsanesine gönderme yapan model, Toyota C-HR temeli üzerine inşa edilse de Subaru’ya özgü birçok detayı bünyesinde barındırıyor.

Subaru için bir ilki temsil eden Uncharted önden çekişli konfigürasyonla sunuluyor. Giriş seviyesi versiyon ön akstaki tek elektromotorla 224 beygir güç üretirken, dört tekerlekten çekişli üst versiyonlar 343 beygir güce sahip çift motorlu yapısıyla öne çıkıyor. Bu ünite ile aracın 0–100 km/s hızlanması sadece 5 saniye. Her iki versiyon da aynı 74,4 kWh batarya paketini kullanıyor.

Subaru menzilin önden çekişli modelde 483 km, dört çekerde ise 467 km olduğunu belirtiyor. Tüm modellerde standart olan 150 kW DC hızlı şarj desteği, bataryayı yüzde 10’dan yüzde 80’e 30 dakikada doldurabiliyor. Bu da piyasadaki diğer modellerle kıyasladığımızda Uncharted EV için yeterli bir veri diyebiliriz.

Henüz fiyatı açıklanmayan Subaru Uncharted 2026 yılının başında satışa sunulacak. Otomobilin Türkiye'de satılacağı konusunda resmi bir açıklama yok. Ancak CH-R ile aynı altyapıyı paylaşması otomobilin Türkiye'de satılması noktasındaki ihtimalleri güçlendiriyor. Peki siz bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...