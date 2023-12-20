Suicide Squad: Kill the Justice League Yine Ertelendi: Fakat Sadece Bir Mağazaya Özel!

Suicide Squad: Kill the Justice League gerek geliştirildiği süreç boyunca gerek çıkışına yaklaştığımız bu günlerde oldukça ilginç olaylara sahne oluyor. Oyun şimdi de yalnızca tek bir mağazada olmak üzere ertelendi.

Kısa süreliğine de olsa Epic Games'te ücretsiz gözüken ve çok geçmeden kütüphanesine ekleyenlerden iadesi alınan, ardından ülkemizde satıştan kaldırılan ve kısa süre olsa da 999.999 TL fiyat etiketiyle gözüken Suicide Squad: Kill the Justice League şimdi de Epic Games'e özel bir ertelemeyle karşımızda.

Epic Games Çıkış Tarihi 5 Mart 2024'e Ertelendi

WB Games'ten bir topluluk yöneticisinin bugün oyunun resmî Discord'unda paylaştığı bilgiye göre, merakla beklenen Arkham oyunu artık Epic Games için 5 Mart 2024 tarihinde çıkış yapacak.

Epic Games üzerinden oyunu ön sipariş verenler için yapılan duyuruda, mağazanın bu ön siparişleri iptal edeceği ve kullanıcılara doğrudan geri ödeme yapacağı belirtildi.

Epic Games kullanıcıları oyuna bir ay sonra kavuşacak olsa da oyunun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Steam'de 2 Şubat 2024'te yayınlanması ve erken erişimin de daha önce belirlendiği gibi 30 Ocak'ta başlaması planlanıyor.

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