Daha 3. Sezon Bitmemişti: Invincible'ın 4. Sezonu Geliyor!

Amazon Prime Video'nun en iyi animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 3. sezonu 6 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmaya başladı. 13 Şubat'ta 4. bölümü izleyiciler ile buluşan animasyonun 4. sezonu ile ilgili heyecan verici bir bilgi paylaşıldı.

Invincible'ın 4. Sezon Çalışmalarına Başlandı

Invincible geçtiğimiz yıl düzenlenen San Diego Comic-Con etkinliğinde dördüncü sezon onayı almıştı. Nolan Grayson karakterini seslendiren J.K. Simmons, 4. sezon için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bu, dördüncü sezon için yıllarca beklememiz gerekmeyeceğini gösteriyor. İlk sezon 2021 yılında, ikinci sezon 2023-2024 yılları arasında, üçüncü sezon ise 2025 yılında yayınlanmaya başladı.

Invincible 3. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Invincible Konusu

Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.

Invincible Seslendirme Kadrosu

Steven Yeun

J.K. Simmons

Sandra Oh

Zazie Beetz

Grey Griffin

Walton Goggins

Gillian Jacobs

Zachary Quinto

Kevin Michael Richardson

Jason Mantzoukas

Khary Payton

8,6 IMDb puanına sahip animasyon dizisinde Steven Yeun "Mark Grayson" karakterini, Sandra Oh "Debbie Grayson" karakterini, Grey Griffin "Monster Girl" karakterini, Gillian Jacobs "Eve" karakterini, Walton Goggins ise "Cecil" karakterini seslendiriyor.

Invincible Nasıl İzlenir?

Animasyon dizisi Invincible'ın tüm sezonları Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Dijital yayın platformunun kütüphanesindeki içeriklere erişilebilmesi için Amazon Prime aboneliği gerekiyor.