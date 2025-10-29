Aşırı Kaliteli Şarkı Yapan Yapay Zeka Ücretsiz Oldu! Hemen Deneyin

Suno, yapay zeka ile şarkı oluşturma konusunda ilk adımı atan girişimlerden biri ve bugüne zamana kadar çok sayıda gelişmiş modeli kullanıcılarla buluşturdu. Bir süre boyunca yeni modelleri sınırlı da olsa bedava kullanma imkânı tanıyan şirket, son modellerinde bunu yapmayı bırakmış ve yeni modelleri sadece abonelere özel yapmıştı.

Ücretsiz hesaplarda birkaç aydır eski sadece çok eski modellere erişim sağlanabiliyordu. Yapay zeka girişimi ile öne çıkan şirket, bu eski modelleri en yeni modellerinde biri ile değiştirdi. Bununla birlikte abonelik için hiçbir ücret ödemeyen kullanıcıların kaliteli şarkılar üretmesi mümkün hâle geldi.

Suno v4.5-All Ücretsiz Hesaplara Açıldı

Suno, ücretsiz hesaplar için varsayılan yapay zeka modelini v4.5-All ile değiştirdi. Bu yapay zeka modeli, yeni hesap oluşturmuş ancak ücretli abonelik almamış herkes tarafından kullanılabiliyor. Yeni ücretsiz v4.5-All modeli, daha hızlı şarkı oluşturmanıza imkân tanırken daha geniş müzik stili yelpazesine de kavuşmanızı sağlıyor.

Vokal tarafında da önemli iyileştirmelerle birlikte gelen model, insan sesine daha yakın sesler elde etmenize yardımcı oluyor. Oluşturulan şarkılar, önceki v3.5 ve önceki modellere kıyasla çok daha az yapay hissettiriyor. Gerçekten de bir insan tarafından söylendiğini düşünüyor, böylece şarkı ile bağ kurma imkânı elde ediyorsunuz.

Bu modelin Suno v4.5 modeline kıyasla daha az gelişmiş olduğu söylenebilir ancak uzunluk, enstrüman, söyleme biçimi gibi bakımlardan önceki modellerden katbekat iyi sonuçlar veriyor. Bu arada Suno şu an ücretli abonelere en yeni modeli olan v5'i sunuyor.

Aylık 8 dolar yani 335 TL karşılığında alınabilen Pro planı, 2500 kredi veriyor ve bu da 500 şarkıya kadar üretim yapmanızı sağlıyor. Kredi her ay yapılan yenileme ile birlikte yenileniyor. Premier planı da v5 modeline erişmenizi sağlıyor ancak bu plan 10 bin kredi veriyor ve 2000 şarkıya kadar üretim yapabiliyorsunuz.

Ücretsiz planda her gün 50 kredi elde ediyorsunuz. Her şarkıya 10 kredi harcadığınız için bir günde sadece 10 şarkı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca Pro ve Premier plandan farklı olarak ticari kullanım hakkına da sahip olmuyorsunuz. Krediniz bittiğinde ise ek kredi alma gibi bir şansınız olmuyor.