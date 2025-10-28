Bu Uygulama Her Şeyden Şüphe Etmenize Neden Olacak

Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarında biraz zaman geçirdiğinizde özellikle tatilden paylaşılan fotoğrafların yaygın olduğunu fark edebilirsiniz. Bu fotoğraflar, önemli anlarını ölümsüzleştirmek isteyen kişiler tarafından yayınlanıyor. Bazıları ise söz konusu paylaşımları sadece sahte hayatların bir yansıması olarak görüyor.

İkinci gruba dahilseniz sosyal medyaya biraz ara vermek isteyebilirsiniz. Laurent Desserrey adlı bir geliştirici, işleri sizin için çok daha karmaşık hâle getirecek bir uygulama kullanıma sundu. Şu anda App Store'dan erişilebilen uygulama, sahte tatil anları oluşturmanıza ve paylaşmanıza imkân tanıyor.

Sizi Tatilde Gibi Gösteren Uygulama Yayınlandı

Endless Summer olarak adlandırılan iOS uygulaması, evinizden çektiğiniz fotoğraflara tatil efekti vererek sizi sanki tatildeymişsiniz gibi gösteriyor. Uygulamanın geliştiricisi, Endless Summer'ı tükenmişlik sendromuna yakalanan ve hak ettiği hayata sahip olmak isteyenler için bir tür kaçış yolu olarak tanımlıyor. Desserrey, anında sahte tatil fotoğrafları oluşturarak bu ruh hâlinden kurtulmanın mümkün olduğuna işaret ediyor.

made this little photobooth app called endless summer for when burnout hits and you need to manifest the soft life u deserve - with fake vacation pics of you :')



first app 100% made by me! just released it on the app store try it out <33 pic.twitter.com/i55nRcE71V — saint laurent del rey (@laurentdelrey) October 6, 2025

Uygulama, sizden üç fotoğraf çekmenizi istiyor. Daha sonra çok farklı bir ülkede bambaşka bir aktiviteyle meşgul olduğunuzu gösteren fotoğraflar üretiyor. Bu üç fotoğraftan sonra ücretsiz deneme hakkınız sona eriyor. 30 fotoğraf için 3.99 dolar (167 TL), 150 fotoğraf için 17.99 dolar (754 TL), 300 fotoğraf içinse 34.99 dolar (bin 468 TL) ödeyerek sahte tatil fotoğrafları oluşturmaya devam edebiliyorsunuz.

Yapay Zeka Uygulamalarının Sayısı Giderek Artıyor

Aslına bakılacak olursa uygulama mağazalarında bu tür yapay zeka destekli uygulamalardan çok fazla var. Büyük bir kısmı, teknoloji devleri tarafından geliştirilen üretken yapay zeka modellerine dayanıyor. Ne var ki birçoğu vadettiği özelliği sunmakta pek de başarılı değil. Bu uygulama ise sahte görüntüler oluşturarak aslında hiç gitmediğiniz yerlere gitmenizi ve hiç deneyimlemediğiniz şeyleri yapmanıza olanak tanıyor.

Yine de uygulamanın vadettiği şeyi yerine getirmediği söylenebilir. Kullanıcılar, ürettikleri sahte görsellerle sadece kendi sanal kopyasını tatile gönderiyor. Sizin deneyimlemediğiniz şeyleri deneyimliyormuşsunuz gibi görmeniz ise gerçekte pek tatmin edici bir deneyim elde etmenizi sağlamıyor. Dolayısıyla tükenmişlik sendromuna karşı etkili olduğundan söz etmek çok da mümkün değil.