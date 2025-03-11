Futbolseverler İçin Geri Sayım Başladı: 2025/26 Sezonu Takvimi Açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ne zaman başlayacağına dair bilgilendirmede bulundu. Bazı ligler bu sezon erkenden başlayacak.
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025/26 sezonunun başlama tarihlerini açıkladı. Peki yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig Başlangıç Tarihi 8 Ağustos
Duyuruya göre 2025/26 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlarla resmen başlayacak.
Takımlar hazırlık kamplarından döner dönmez sahaya çıkacak ve yeni sezona başlayacak. Başlangıç dönemi, yaz sıcağının başladığı döneme tekabül edecek.
2. ve 3. Lig Ne Zaman Başlıyor?
Süper Lig ve 1. Lig, ağustos ayının ikinci haftasında başlarken, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig içinse takvim biraz daha farklı. 2. Lig 30-31 Ağustos'ta, 3. Lig ise 6-7 Eylül tarihlerinde sezonu açacak. Fikstürler ise henüz belli olmadı.
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