Süper Lig'in Adı Değişti: Yeni Sponsor Trendyol!

TFF, Süper Lig isim sponsorunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Gelecek sezondan itibaren lig 'Trendyol Süper Lig' olarak adlandırılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve 1. Lig için Trendyol ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının gerçekleştiğini duyurmasıyla birlikte Süper Lig ve 1. Lig'in ismi belli olmuş oldu.

TFF, Türk futbolunun marka değerini artırmak ve kulüplere yeni gelir kaynakları yaratmak amacıyla çeşitli projeler üzerinde aktif olarak çalışıyor.

Süper Lig ve 1. Lig İsim Hakları Trendyol'un Oldu

2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru olduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz🧡

“Trendyol Süper Lig” ve “Trendyol 1. Lig” ismiyle oynanacak liglerimizin marka değerini daha da yükselterek, Türkiye’nin Trendyol’u olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da spora ve… pic.twitter.com/MnDajY0u5b — Trendyol (@Trendyol) July 12, 2023

TFF temsilcisi Büyükekşi'ye göre Trendyol ile yapılan anlaşma bu hedeflere ulaşma yolunda atılan ilk adım. Büyükekşi, Trendyol ile yapılan bu ortaklığın ligin marka değerini artıracağına ve ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

Sözleşme kapsamında TFF, Süper Lig'in isim sponsoru Trendyol ile 1+1 yıllık bir anlaşma imzaladı. Tüm takımlara eşit olarak dağıtılmak üzere toplam 700 milyon TL ödenecek.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 11-14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da göz önünde bulundurularak sezonun 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.