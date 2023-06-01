eSüper Lig Şampiyonu Belli Oldu: Galatasaray'da Çifte Kutlama!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig, takımların kıyasıya mücadelelerinin ardından tamamlandı. Büyük Final'de karşı karşıya gelen Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncular, FIFA 23 oyununda üç maçlık seride kozlarını paylaştı.

Düzenlenen final karşılaşmasında Trabzonsporu'u 3-1, Reset Bracket turunda ise 3-2 skorlarla alt etmeyi başaran Galatasaray, kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'dan Çifte Başarı

Dünyanın 20 resmi eFutbol liginden biri olan eSüper Lig, bu sene ilk defa gerçekleşti. FIFA 23'te düzenlenen karşılaşmalarda takımlar, hem büyük kupaya ulaşmak hem de dünya espor sahnesinde ülkemizi temsil etmek için birbiriyle yarıştı.

Kazananlar sırasından gelen Trabzonspor, finalde kaybedenler sırasından gelen Galatasaray'a 3-1 mağlup olunca heyecan şampiyonu belirleyecek seri olan Reset Brecket turuna kaldı. Bu turda da 3-2 rakibini alt etmeyi başaran Galatasaray oyuncuları, TFF Stratejik ve Kurumsa İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher'in takdimiyle kupaya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde erkek futbol takımının da Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kesinleşen Galatasaray, böylece 2023 yılında iki lig şampiyonluğunu evine götürmeyi başardı. Gelecek sene de düzenlenmesi amaçlanan eSüper Lig'in finalistleri, bu yıl düzenlenecek olan FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkına kavuştu.