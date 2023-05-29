Süper Lig TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Seçilen Oyuncular!

Süper Lig'imin bitimine oldukça kısa bir süre kaldı ve her yıl olduğu gibi EA, bitime yakın liglerde sezonun takımını oyuna ekliyor. Peki bu yıl hangi Süper Lig oyuncuları sezonun takımına seçilmeyi başardı?

Süper Lig Sezonun Takımı'nda en dikkat çeken iki oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcü yıldızları Mauro Icardi ve Enner Valencia oldu.

Orta saha oyuncuları arasında Redmond ve Mertens dikkat çekerken, savunma oyuncularında da Ferdi ve Abdülkerim yer alıyor.

Süper Lig Sezonun Takımı'nda kadronun geri kalanı şu şekilde:

FIFA 23 Süper Lig TOTS

Hücum Oyuncuları

Mauro Icardi

Enner Valencia

Fabio Borini

Orta Saha Oyuncuları

Badou Ndiaye

Dries Mertens

Sergio Oliveira

Nathan Redmond

Miguel Crespo

Defans Oyuncuları

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkerim Bardakçı

Kaleci

Mert Günok

Oyuncu kartlarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.