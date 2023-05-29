Süper Lig TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Seçilen Oyuncular!
Süper Lig TOTS, FIFA 23'e eklendi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız forvetleri ve dahası artık FIFA 23 Ultimate Team'de yerini aldı. İşte detaylar!
Süper Lig'imin bitimine oldukça kısa bir süre kaldı ve her yıl olduğu gibi EA, bitime yakın liglerde sezonun takımını oyuna ekliyor. Peki bu yıl hangi Süper Lig oyuncuları sezonun takımına seçilmeyi başardı?
Süper Lig Sezonun Takımı'nda en dikkat çeken iki oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcü yıldızları Mauro Icardi ve Enner Valencia oldu.
Orta saha oyuncuları arasında Redmond ve Mertens dikkat çekerken, savunma oyuncularında da Ferdi ve Abdülkerim yer alıyor.
Süper Lig Sezonun Takımı'nda kadronun geri kalanı şu şekilde:
FIFA 23 Süper Lig TOTS
Hücum Oyuncuları
- Mauro Icardi
- Enner Valencia
- Fabio Borini
Orta Saha Oyuncuları
- Badou Ndiaye
- Dries Mertens
- Sergio Oliveira
- Nathan Redmond
- Miguel Crespo
Defans Oyuncuları
- Ferdi Kadıoğlu
- Abdülkerim Bardakçı
Kaleci
- Mert Günok
Oyuncu kartlarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR