Super Mario Bros. Filminin Son Fragmanı Yayınlandı

Super Mario Bros. filminin vizyona girmesine giderek yaklaşıyoruz. Bugün, Nintendo ve Illumination, Chris Pratt'in ikonik tesisatçıyı canlandırdığı filmin son fragmanı olduğunu söyledikleri fragmanı yayınladı.

Fragman daha çok filmden neler beklenebileceğine dair genel bir bakış sunuyor ancak hem oldukça karanlık bir giriş hem de biraz aksiyon içeriyor. Ayrıca Rainbow Road'da Mad Max tarzı bir savaşın güzel bir görüntüsü de var.

Filme ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında göz atma fırsatı yakalamıştık (ve Pratt'in Mario'yu nasıl canlandırdığını ilk kez dinlemiştik) ve o zamandan beri Prenses Peach (Anya Taylor-Joy tarafından canlandırılıyor), Toad (Keegan-Michael Key) ve Donkey Kong (Seth Rogen) gibi karakterlere odaklanan birkaç fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunun geri kalanında Bowser rolünde Jack Black ve Luigi rolünde Charlie Day yer alıyor.

Super Mario Bros. Filminin Son Fragmanı

Super Mario Bros. Filminin Seslendirme Kadrosu

Chris Pratt (Mario)

Anya Taylor-Joy (Prenses Peach)

Charlie Day (Luigi)

Jack Black (Bowser)

Keegan-Michael Key (Toad)

Seth Rogen (Donkey Kong)

Fred Armisen (Cranky Kong)

Sebastian Maniscalco (Spike)

Super Mario Bros. Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Filmin vizyon tarihi kısa bir süre önce değiştirildi ve film 7 yerine 5 Nisan'da sinemalarda olacak.