Super Mario Bros Mühürlü Kopyası Rekor Fiyata Satıldı!

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren ve dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Super Mario Bros isimli video oyununun mühürlü kopyası rekor fiyata satıldı. Oyuncuları şaşkına çeviren satın alıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Pahalı Oyunu Super Mario Bros Oldu

Bir dönemin en popüler video oyununun mühürlü kopyası inanılmaz bir fiyata satıldı. Bir kişi, oyunun mühürlü kopyası için 2 milyon dolar ödedi. Böylece Super Mario serisinin en popüler video oyunu, bu zamana kadar satılan en pahalı video oyunu rekorunu kırmayı başardı.

2 milyon dolarlık satışın Rally isimli web sitesi üzerinden gerçekleştiği belirtildi. Kullanıcıların satışa sunulan ürünlerde hisse satın almalarına olanak sağlayan Rally, söz konusu mühürlü kopyayı 140 bin dolara satın almıştı. Mühürlü kopyaya daha önce 300 bin dolar teklif edilmişti fakat ürünün hissedarları kabul edilmemişti.

300 bin dolarlık teklifin kabul edilmemesinin oldukça doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Oyunu satın alan kişinin ismini paylaşmadığı belirtildi. Gamesradar'daki habere göre New York Times'a açıklamada bulunan Ed Converse, geçtiğimiz yıl oyunun hisselerine 100 dolar yatırım yaptığını ve bu satış ile brilikte 950 dolar kazandığını ifade etti.

Tüm zamanların en çok satan Mario oyunu unvanına sahip olan bu video oyunu Nintendo'nun Nintendo Entertainment System (NES) oyun konsoluna ilk çıktığı zamanda durgun olan video oyun sektörünü bir anda canlanmasında en önemli etkenlerden bir tanesi olmuştu.

Super Mario 64 1.5 Milyon Dolara Satılmıştı

Bir kişi, geçtiğimiz haftalarda Super Mario 64 isimli oyunun mühürlü kopyası için 1 milyon 560 bin dolar ödemişti. Söz konusu video oyununun mühürlü kopyası 9,8 Wata puanına ve A++ derecelendirmesine sahip. Açık arttırmada rekor ücrete satılan oyunu bu kadar değerli kılan kısım ise video oyununun orijinal kutusunun 1996 yılından beri hiç açılmamış olmasıdır.

Super Mario serisinin ilk üç boyutlu oyunu söz konusu satın alım ile birlikte bu zamana kadar satılan en pahalı video oyunu rekorunu kırmayı başarmıştı fakat bu unvan pek uzun sürmedi. Dünyanın en pahalı video oyunu unvanının yeni sahibi Super Mario Bros oldu.