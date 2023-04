Süper Mario Filmi Twitter'da Yayınlandı: Saatlerce Kaldırılmadı!

Yakın zamanda Twitter'a getirilen uzun video yükleyebilme özelliği, bu sefer platformun başına dert açmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan ve güncel olarak beyaz perdenin en popüler filmlerinden olan Süper Mario Kardeşler filmi, Twitter'da yayınlandı.

Cumartesi akşamı geç saatlerde Twitter'a yüklenen 92 dakikalık film, uzun saatler boyunca kaldırılmadı. Yaşanan olay hakkında Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Kaçak Film Yayınını 9 Milyon Kişi İzledi

Twitter'ın yakın zamanda getirdiği Twitter Blue, kullanıcılara bir saate kadar video yükleme imkanı tanıyor. Twitter, bu eklemeyi içerik üreticileri teşvik etmek için yapmış olsa da kısa süre içerisinde özellik kötüye kullanıldı.

@Vidsthatgohard isimli bir hesap tarafından iki parça olarak paylaşılan Süper Mario Kardeşler filmi, yayında kaldığı süre boyunca toplamda 9 milyon kişi tarafından izlendi. Süper Mario Kardeşler filminin yanında dev bütçeli James Cameron filmi Avatar: The Way of Water da Twitter'da yayınlandı.

Twitter'a film yüklenmesi, aslında yeni değil. Birçok hesap, B Movie ismi verilen ikinci sınıf ve telifsiz filmi Twitter'a yüklüyordu. Ancak yakın zamanda vizyona giren büyük bütçeli filmlerin platformda paylaşılması, yapımcı şirketler için son noktayı koymuş gibi görünüyor.

Filmler şu an için Twitter'dan kaldırıldı ve ilgili hesaplar askıya alındı. Fakat Twitter'ın yetersiz telif hakkı denetleme sistemi nedeniyle her an yeni bir film ile karşılaşabilmemiz mümkün.