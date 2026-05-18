Oyuncuların Çok Sevdiği Indie Platform Oyunu Super Meat Boy %92 İndirime Girdi! Kaçırmayın

Oyuncular tarafında çok sevilen Indie oyun Super Meat Boy, Steam'de indirime girdi. Siz de keyifli vakit geçirebileceğiniz bu oyunu indirim süresi bitmeden satın alabilirsiniz. Peki, Super Meat Boy kaç TL oldu?

Super Meat Boy Ne Kadar Oldu?

Super Meat Boy, popüler oyun platformu Steam'de %92 oranında indirime girdi. Indie yapımlar oynamayı seven oyunculara hitap eden Super Meat Boy'un fiyatı 684 TL'den 55 TL'ye düştü. İndirim, 1 Haziran tarihinde bitecek.

Super Meat Boy Nasıl Bir Oyun?

Super Meat Boy, küçük bir et parçasını kontrol ettiğiniz bir platform oyunudur. Team Meat isimli grup altında Edmund McMillen ve Tommy Refenes tarafından tasarlanıp 2010 yılında yayınlanan bu yapım, Celeste veya Cuphead gibi zorluk derecesi yüksek platrform oyunları oynamayı seven oyunculara göre. Eğer sizde hem indie hem de platform oyunlarını oynmayı seviyorsanız, indirim bitmeden Super Meat Boy'u satın almanızı öneririz.

Super Meat Boy'un Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: Son 4 yıl içerisinde üretilmiş herhangi bir ekran kartı.

DirectX: Sürüm 9

Super Meat Boy'da Türkçe Dil Desteği Var mı?

Oyunda maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Bağımsız yapımlar oynamayı seven biri olarak yıllar önce Super Meat Boy'u oynadığımda çok beğenmiştim. Ancak oyunun oynmayı düşünenleri baştan uyarayım; sinirlerininiz biraz yıpranabilir. Oyun her ne kadar dışarıdan bakıldığında basit bir oyun olarak görünse de oynadığınızda durumun öyle olmadığını göreceksiniz. Sık sık sinirden dişlerinizi sıkmaya hazır olun.