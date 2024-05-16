TowerFall’un yaratıcıları tarafından üretilmiş olan Celeste sizi zorlayacak bir platform oyunu.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Maddy Makes Games Inc. tarafından geliştirilen ve yayınlanan Celeste 2018 yılında piyasaya sürüldü. Zorluğu ile ünlü oyunlardan biri olan Celeste çıktığı yıla damgasını vurmuştu. Zorlu platform oyunu sevenlerin uzun süre başından kalkamayacağı bu oyun türe adeta yeni bir soluk getirdi.

Sürükleyici bir öyküye de sahip olan Celeste, Madeline’in yolculuğuna odaklanan bir yapım. Celeste Dağı’nın zirvesine yaptığı yolculukta Madeline’in içindeki şeytanlarla savaşmasına yardımcı oluyoruz.

Celeste müzikleriyle de son derece akılda kalıcı bir oyun. Ölüp ölüp tekrar doğarken güzel müzikler de size eşlik edecek ve tekrar tekrar, sürekli aynı bölümü geçmek için çabalayacaksınız.

Oyunun kontrolleri çok basittir. Klasik bir platform oyunundaki gibi hareket ediyoruz. 700’ün üzerinde aşırı zorlu platform mücadelesi Celeste’i diğer oyunlardan ayırıyor. Uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirmek ve kendinizi test etmek istiyorsanız belki de aradığınız oyun Celeste olabilir.

Celeste İndir

Hemen Celeste indirin ve bu zor platform oyununu deneyimleyin. Yeteneklerinizi ve reflekslerinizi sınayın.

Celeste Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da daha yenisi

: Windows 7 ya da daha yenisi İşlemci : Intel Core i3 M380

: Intel Core i3 M380 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD 4000

: Intel HD 4000 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan