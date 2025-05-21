Apple Beş Yıl Sonra Epic Games Savaşından Çekildi

Neredeyse beş yıl süren aranın ardından, Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite, ABD'deki iPhone ve iPad kullanıcıları için App Store'a resmen geri döndü. Bu; Apple ve Epic Games arasındaki savaşın bir dönüm noktası.

Fortnite aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de Epic Games Store ve AltStore üzerinden yeniden indirilebilir hale geldi.

Apple-Epic Davasında Neler Oldu?

Her şey 2020'nin Ağustos ayında başlamıştı. Epic Games, Fortnite'a Apple'ın ödeme sistemini baypas eden bir arka kapı ekleyince, Apple oyunu App Store'dan apar topar kaldırmış ve Epic'in geliştirici hesabını da banlamıştı. Ardından iki şirket arasında yıllarca sürecek hukuk savaşları başladı.

İlk karar 2021'in Eylül ayında açıklanmış olsa da, hem Apple hem de Epic bu kararı temyize götürmüştü. Davada son önemli gelişme ise bu ayın başında geldi. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın geliştiricilere kendi ödeme sistemleriyle kullanıcıya ulaşmalarını engellemesini yasaklayan bir tedbir kararı verdi.

Bu kararın ardından 9 Mayıs'ta Fortnite'ı yeniden App Store'a sunmak üzere başvuruda bulunuldu. Bu sefer hem Apple'ın kendi iç ödeme sistemini hem de Epic Games Store üzerinden harici ödeme seçeneğini içeriyordu. Ama sonradan Apple'ın oyunu tüm dünyada engellediği iddia edildi.

Apple ise sadece Avrupa versiyonuna dair bir düzenleme istediğini ve ABD'deki başvuruya dair bir adım atmadığını savundu.

Fortnite App Store'a Geri Döndü, Apple Sessiz

Apple bu süreçte mahkeme kararına itiraz ettiğini ve Fortnite'ın tekrar yayınlanması için sürecin durdurulmasını istediğini belirtirken Epic ise mahkemeye bir mektup yazıp Apple'ın Fortnite da dahil olmak üzere kurallara uygun her Epic uygulamasını derhal yayına alması gerektiğini bildirdi.

Gerilim dün bir adım daha tırmandı. Yargıç Rogers, Apple'dan bu süreçten sorumlu yöneticinin 27 Mayıs'taki duruşmada bizzat hazır bulunmasını ve tüm soruları yanıtlamaya hazır olmasını istedi. Bu uyarının ardından bugün, yani olaydan tam bir gün sonra Apple sessizce geri adım attı ve Fortnite'ı yeniden App Store'da yayına aldı.