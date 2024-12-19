Superman Fragmanı Çıktı: James Gunn'ın Yeni Evrenindeki 17 DC Karakteri ve Easter Egg'ler

James Gunn’ın yazıp yönettiği "Superman" filminin ilk fragmanı, 14 Aralık sabahı yayınlandı ve bu fragman, David Corenswet’in canlandırdığı yeni Çelik Adam'ı, Superman'in hayatındaki aşkı Lois Lane'i (Rachel Brosnahan) ve Superman’in baş düşmanı Lex Luthor'u (Nicholas Hoult) tanıttı.

Corenswet, fragmanı ilk kez izlediğinde duyduğu heyecanı şöyle anlatıyor:

Bir buçuk yıl boyunca üzerinde çalıştığım şeyi sonunda izlemek, gerçekten müthiş bir duygu. Ama ilk kez bir izleyici karşısında Superman olarak kendimi görmek nasıl bir duygu diye sorduklarında, biraz umursamadım. Ben orada ben değilim; o Superman ve Clark Kent. Asıl güzel olan şey, bütün arkadaşlarımı orada görmek.

Yaratıklar ve Kahramanlar Bir Arada

Corenswet, sadece Brosnahan ve Hoult’tan bahsetmiyor tabii. 2023’ün Ocak ayında, James Gunn ve Peter Safran DC Studios’un yeni evrenini tanıttıklarında, Superman rebootunun yalnızca bu karakteri değil, DC evrenindeki pek çok başka karakteri de içinde barındıran geniş bir yaratıcı dünyayı yeniden başlatacağını duyurmuşlardı. Bu, DC Comics’in 90 yıl süren tarihindeki zengin karakter yelpazesiyle harmanlanmış bir evrenin başlangıcıydı.

Gunn ve ekibi için bu, ilk kez live-action bir Superman filminde, aynı sinematik evrende birbirinden farklı meta-insanların ve süper güçlere sahip yaratıkların bir arada yer alacağı anlamına geliyor.

Mesela, Christopher Reeve'in Superman’i Martian Manhunter, Hawkman ve Blue Beetle ile birlikte uçarken ya da Robert Downey Jr.'ın Tony Stark’ı, Doctor Strange, Shang-Chi ve Wanda Maximoff ile birlikte dövüşseydi ne olurdu? İşte bu türden bir sinematik evrenin yaratılmasını mümkün kılan Marvel Cinematic Universe’in başarısı, izleyicileri birden fazla süper kahramanın aynı ekranda olduğu filmleri kabul etmeye alıştırdı.

Fragmana şuradan ulaşabilirsiniz: