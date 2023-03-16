Süpernovanın Eşiğindeki Yıldızın Çarpıcı Görüntüsü Yakalandı

Haziran 2022'de NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu evrene ilk bakışını attı ve Webb'in ilk görüntülerinde güzel ayrıntılar sundu. Bu açılış anlarında yakalanan diğer gözlemler arasında, bir süpernovanın eşiğinde ilerleyen sıcak bir yıldız olan Wolf-Rayet 124'e muhteşem bir bakış da yer alıyor.

Wolf-Rayet 124 ya da WR 124, Sagitta takımyıldızında Dünya'dan 15.000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Süpernovanın eşiğindeki yıldızın bu güzel görüntüsü, böyle bir yıldızın evriminin diğerlerinden nasıl farklı olduğunu gösteriyor.

Süpernova Eşiği Ne Anlama Geliyor?

Büyük kütleli yıldızlar yaşam döngüleri boyunca yarışırken, yalnızca bazıları gökbilimcilerin Wolf-Rayet evresi olarak adlandırdıkları evreden geçer. Bu evre sırasında yıldızlar bir süpernovanın eşiğindedir ve sürekli olarak dış kabuklarını atarlar. Bu süreç, etraflarındaki gaz ve tozdan oluşan ikonik haleleri yaratır. Bu haleler oldukça nefes kesicidir ve hatta tozun uzayda bir parmak izi gibi görünen bir şey yarattığını görürüz.

Wolf-Rayet 124 ve onun gibi diğer yıldızların bu gözlemlerini bu kadar önemli kılan şey, gökbilimcilere bu nadir yıldız evresi hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok ihtiyaç duyulan verileri sağlamalarıdır. Tüm yıldızlar bu evreye girmediği için gökbilimciler bu evreye ilişkin tonlarca veri toplayamadılar ancak bu verileri elde edebilirsek, bir süpernovanın eşiğindeyken bu yıldızlara ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Sadece bu bile yıldız oluşumu ve evrimi konusundaki anlayışımızı ışık yılı kadar ilerletmemize yardımcı olabilir. Peki siz bu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.