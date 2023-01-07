James Webb Uzay Teleskobu, Galaksimize Benzer Bir Galaksi Keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu en eski galaksilerden bazılarına bakarken, sadece bizimkinden çok farklı galaksiler hakkında değil, aynı zamanda Samanyolu'na benzer galaksilerin nasıl oluştuğu hakkında da bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Kısa bir süre önce gökbilimciler Webb'i kullanarak yıldız çubukları adı verilen bir özelliğe sahip en eski galaksilerden bazılarını keşfettiklerini ve bu galaksileri bugün görülen çubuklu spiral galaksimize benzettiklerini duyurdular.

Bir galaksi çubuğu, bir galaksinin merkezi boyunca bir yapı oluşturan ve görüntülerde bir galaksi boyunca parlak bir şerit olarak sıklıkla görülebilen bir toz ve gaz şeridini ifade eder. Bu yapıların bir galaksi yaşlandıkça ve toz ve gaz galaktik merkeze doğru çekildikçe geliştiği düşünülmektedir. Bu nedenle evrenin şu anki yaşının %25'i kadar olduğu çok erken bir döneme ait bir galakside bir çubuk görmek dikkat çekici.

Galaksilerdeki Çubukların Önemi

EGS23205 galaksisinin Hubble tarafından çekilen daha önceki bir görüntüsü bulanıktı ve herhangi bir yapı görmek zordu ancak James Webb'den alınan yeni görüntü parlak bir çubuk yapısını çok daha net bir şekilde gösteriyor.

"Araştırmacılardan biri olan Austin'deki Texas Üniversitesi'nden Shardha Jogee yaptığı açıklamada, "Hubble verilerinde neredeyse hiç görünmeyen çubuklar James Webb görüntüsünde ortaya çıktı ve bu da James Webb'in galaksilerdeki altta yatan yapıyı görmek için muazzam gücünü gösteriyor." dedi.

Bir başka galaksi olan EGS-24268 de James Webb tarafından görüntülendi ve 11 milyar yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Bu yapıların çok erken galaksilerde bulunması, gökbilimcilerin galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair modelleri görmek istediğinden oldukça önemli. Çubukların, gazı hareket ettirdikleri ve yeni yıldızların oluşması için yapı malzemeleri sağlamaya yardımcı oldukları için galaksilerin gelişimi için önemli olduğu düşünülmekte.