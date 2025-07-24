Süreç Hızlandı: BYD Türkiye'de Üretime Başlıyor!

Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye planlarına hız kazandırdı. Marka Türkiye'de kuracağı fabrika için Avrupa yatırımlarını yavaşlatma kararı aldı ve ülkemizde kurulacak olan fabrika için bütçe ayırdı. Peki BYD Türkiye'de ne zaman üretime başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD Rotayı Türkiye’ye Çevirdi: Avrupa Planları Ertelendi!

Çin merkezli elektrikli araç devi BYD, Avrupa’daki üretim stratejisinde önemli bir rota değişikliğine gitti. Şirket Macaristan’da inşaatı süren fabrikasının seri üretimini 2026’ya erteleme kararı alırken Türkiye’deki yeni tesisinde üretime öngörülenden çok daha erken başlamayı planlıyor.

Reuters’ın konuyla ilgili iki önemli kaynaktan aldığı habere göre, Türkiye’deki üretim hacmi başlangıçta açıklanan planların da ötesine geçebilir. Bu değişimde Türkiye’nin düşük işçilik maliyetleri, avantajlı üretim ortamı ve lojistik konumu etkili olmuş durumda. BYD’nin Türkiye’yi Avrupa üretim üssü haline getirme planı sadece şirketin değil aynı zamanda küresel otomotiv sektörünün yöneldiği stratejik eğilimleri de gözler önüne seriyor.

BYD’nin Macaristan’da kurmakta olduğu fabrikada seri üretime başlama tarihi en az 2026’ya ertelendi. İlk iki yıl boyunca bu tesiste sınırlı kapasiteyle üretim yapılacağı ifade ediliyor. Bu gelişme Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergileriyle Avrupa içi üretimi artırma hedefi açısından önemli bir darbe olarak yorumlanıyor. Öte yandan Türkiye’deki tesisin üretime daha erken geçeceği ve kapasitesinin hızla artabileceği belirtiliyor. Bu durum Avrupa’daki yatırım ve istihdam beklentilerinin Türkiye lehine değiştiğini gösteriyor.

Macaristan’ın elektrikli araç üretim merkezi olma hedefi bu ertelemeyle yara alırken Türkiye’nin elektrikli araç üretiminde bölgesel üs haline gelme şansı giderek artıyor. BYD’nin üretimi Türkiye’ye kaydırma kararı Avrupa Birliği'nin yüksek katma değerli üretim yatırımlarını koruma politikasını da sorgulatıyor. Türkiye bu süreçte hem yatırım hem istihdam açısından ciddi kazanımlar elde edebilir.

BYD’nin bu hamlesi, düşük maliyetli ve stratejik olarak avantajlı coğrafyalara yönelimin artacağını da gösteriyor. Türkiye’nin sunduğu iş gücü avantajı ve Avrupa pazarına yakınlığı, yatırımcılar için cazip bir zemin oluşturuyor. Ayrıca Türk kullanıcıların yaşadığı BYD yedek parça sorunu da bu fabrika ile birlikte çözüme kavuşacak.