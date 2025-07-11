Türklerin Çok Sevdiği BYD, Tesla'yı Defterden Silecek Özelliğiyle Geliyor

Çinli otomobil üreticilerin ülkemizdeki yeri sağlamlaşırken, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözünü başka markalara çevirmiş durumda. Bilindik markalara yüksek noktadan alternatif olabilen araçları ülkemizin asfaltlarında görmek artık çok olağan bir durum. Dahası, Türkiye'ye yatırım yapan otomobil markaları da her geçen gün artıyor. Onlardan bir tanesi de BYD ve yeni özelliğiyle Tesla'yı yerinden etmeye geliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan rapora göre geçen ay TOGG'un T10X modelini geride bırakarak "en çok satılan SUV" unvanını almaya hak kazanan model BYD SEAL U olmuştu. Şimdi ise şirket, tamamen otonom park etme özelliğini destekleyen yeni nesil sürüş sistemini duyurdu.

BYD, 5.000 Mühendisle Otonom Park Sistemi Geliştiriyor

BYD, Tesla'ya ciddi rakip olacak; yüksek hassasiyete sahip bir park teknolojisi geliştirdi. BYD Başkanı Wang Chuanfu, şirket bünyesindeki 5.000 yapay zekâ mühendisiyle L4 seviyesindeki sürüş için çalışmalar yürütüyordu. Rakip markaların da benzer teknoloji sistemleri üzerinde yatırımlarını yoğunlaştırdığı biliniyor. Şirket, otonom park sistemine "God's Eye" yani Tanrının Gözü adını verdi.

God's Eye teknolojisinde kullanılan sistemler:

12 kamera

12 ultrasonik sensör

5 milimetre dalga radarı

Tesla, çok uzun zamandır bu tarz bir sistem geliştireceğine dair vaatler veriyor olmasına rağmen halen yalnızca sürücü destekli park sistemlerine sahip. BYD'nin sistemi ise, Seviye 4 (L4) otonom sürüş kriterlerini karşıladığı belirtilen nadir örneklerden biri.

Batılı Otomobil Üreticilerine Karşı Güçlü Bir Alternatif

BYD'nin mimarisinde sınır yok. Harici olarak kuruluma ihtiyaç duymadan genel park alanlarında sınırsız çalışıyor. Eğer bir hata ortaya çıkarsa veya kazaya karışırsa BYD tüm hasarları bizzat karşılayacağına dair taahhüt verdi.

Şüphesiz işin en güzel tarafı; BYD'nin en ucuz modeli Seagull'dan tutun, en pahalısına kadar tüm modellerinde yüksek hassasiyetli park teknolojisi yer alıyor. Yani sadece parası olana değil, tüm kullanıcılara hitap etmesiyle zaten batılı markalara karşı güçlü bir alternatif oluşturuyor. Ülkemizde de çok tutuluyor olması, bu tezi kanıtlar nitelikte.