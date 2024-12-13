Microsoft'un, Apple iMac Modeli Rakibi Surface Studio 2+ Beklenen Başarıyı Yakalayamadı

Microsoft'un geliştirdiği Surface Studio 2+, özellikle Apple iMac'e rakip olsun diye görücüye çıkarmıştı. Bu model, tasarımcılar ve yaratıcı profesyoneller için geliştirilen premium bir masaüstü bilgisayardı.

Ancak, Microsoft’un Windows Central’a yaptığı açıklamaya göre, bu modelin üretimi tamamen durduruldu ve elde kalan son ürünler yalnızca perakendeciler ve iş ortakları aracılığıyla satılacak.

Görünüşe göre, bu modelin bir devamı da planlanmıyor. Bu da, Apple’ın iMac ile uzun yıllardır domine ettiği pazarda Microsoft’un mücadele çabalarının sonu anlamına geliyor.

Grafik Tasarımcılar ve Editörler İçin Biçilmiş Kaftandı

Surface Studio, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürüldü ve profesyonellere yönelik bir alternatif olarak tasarlanmıştı. En dikkat çeken özelliği, 28 inçlik 4.5K PixelSense dokunmatik ekranıydı.

Bu ekran, özel bir menteşe mekanizması sayesinde düz bir çizim masasına dönüşebiliyordu. Surface Pen ve Surface Dial gibi aksesuarlarla birleştiğinde, özellikle grafik tasarımcılar ve video editörleri için cazip bir cihaz olarak görücüye çıkarılmıştı

Tabii tasarım ve işlevsellik her daim yeterli gelmiyor. Zira ürünün başlangıç fiyatı oldukça absürd bir seviyedeydi. İlk model için 2.999 dolardan başlayan fiyatlar ve zaman zaman çağının gerisinde kalan donanım özellikleri nedeniyle beklenen popülerliği yakalayamadı.

Copilot Sisteminden Devam

Üretimden kaldırılan ürünler bununla da sınırlı değil. Microsoft geçtiğimiz yıllarca Surface Earburds ve Surface Duo ürünlerini de raftan aldı. Donanımdan ziyade Copilot yapay zekası (AI) gibi kurumsal hizmetler üzerinde yoğunlaşmayı tercih ediyor.

Pazarın rakipsiz sahibi Apple ise iMac serisini yeni renk seçenekleri, M4 işlemcileri, nano-dokulu ekran opsiyonu ve 2 megapiksel Center Stage kamerayla gelen Desk View özelliğiyle yerini daha da sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

Surface Studio’nun üretiminin durdurulması, Windows ekosisteminde dokunmatik ekran özellikleri ve yaratıcı işlevselliği bir araya getiren üst düzey tasarımlı bir alternatifin eksikliği anlamına geliyor.

HP ve Lenovo gibi markalar hepsi bir arada bilgisayarlar üretmeye devam etse de, hiçbiri Surface Studio’nun sunduğu dokunmatik ve çizim masası özelliklerini premium bir tasarımla birleştirmiyor.