Sürücüsüz Otomobil Test Sürüşleri Başladı: Türkiye'de İlk

Türkiye'de ilk kez sürücüsüz otomobil test sürüşlerine başlandı. Seri üretim elektrikli ve otonom otomobiller için yapay zeka (AI) tabanlı güvenli yazılımlar geliştirdiklerini belirten Eatron CEO'su Dr. Umut Genç, Türkiye'de test sürüşlerine başlanan sürücüsüz araçlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'de Sürücüsüz Otomobil Test Sürüşleri Başladı

IndyTürk'ten Esra Öz'ün haberine göre Genç, otonom sürüş yazılımlı araç ve yol testlerinin 2019'un ağustos ayından bu yana yapıldığını belirtti. Genç, konu ile ilgili açıklamasında şu anda iki araçla testlerin yapıldığını ve otonom sürüş için geliştirilen yazılımın isminin otoban otopilotu olduğunu söyledi. Yazılımın ismini vurgulayan Genç testlerin genellikle otobanlarda gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

İstanbul'daki trafiğe işaret eden genç, yazılım geliştirme çalışmalarının ağırlıklı olarak İstanbul'da yürütüldüğünü ifade etti. Genç trafik yoğun olduğunda şoförün önüne çıkacak senaryoların çok çeşitli olduğunu, İstanbul trafiğinin de çoklu senaryo sunmak için iyi bir ortam sağladığını belirtti.

Sürücüsüz Araçlarda Toplamda 5 Seviye Mevcut

Sürücüsüz araçların seviyelerinin 5 aşamadan oluştuğunun altını çizen Genç, ilk aşamanın direksiyonu ya da hızlanmayı yani gaz ve freni içerdiğini söyledi. Genç'in açıklamasına göre ikinci seviyede ise otonom yazılımın hem öndeki arabayı takip ettiğini hem de direksiyonu kontrol ettiğini ve buna ek olarak sorumluluğun hala sürücüde olduğunu belirtti. Üçüncü seviyede sorumluluk sürücüde değil araçta yani şirkette oluyor. 3. seviyede yola bakmaya gerek kalmasa da kulağın araçta olması gerekiyor çünkü araç tehlikeli bir durumla karşılaşma olasılığının olduğu zamanlarda uyarı veriyor.

4. seviyede kulaklık takılıp film bile izlenebiliyor. Belli bölge ve semtlerde araç bütün sürüşü kendi üstleniyor. Yolcu tarafında da herhangi bir sorun söz konusu olmuyor. 5. seviye ise her zaman ve her yerde tam otonom sürüş anlamına geliyor.

ADAS Teknik Lideri Uğur Yavaş konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: