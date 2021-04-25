Tesla Otopilotu Sürücüsüz Çalışması İçin Kandırıldı

Tesla otopilotu kandırmak çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan Tesla kazası sonrasında araştırmacılar Tesla'nın sürücüsüz otopilotunun ne kadar akıllı olduğunu merak etti. Tesla Model Y, yolculuğa boş sürücü koltuğuyla devam etti.

Tesla'nın Otopilot özelliği teorik olarak güvenli ve gayet kolay bir çalışma mekanizmasına sahip. Sürücü otururken aracın birincil sürüş görevi var: her an tetikte ve arabayı devralmaya hazır. Ancak Tesla otopilotu araçta bir sürücü olmadan da çalıştırılabilir mi?

Tesla otopilotu kandırmak çocuk oyuncağı

17 Nisan'da Teksas'ta meydana gelen ölümcül bir araba kazasının ardından Consumer Reports, Tesla'yı, biri sürücü koltuğunda, yani elleri direksiyonda olmadan otopilotta kalması için kandırıp kandırmayacağını görmeye karar verdi.

Direksiyon simidine biraz direnç katan ağırlıklarla ve sürücü emniyet kemeri takılıyken, Tesla Model Y'nin otopilotta kaldığı ve sürmeye devam ettiği fark edildi.

CR'nin Tesla testini yürüten kıdemli direktör Jake Fisher açıklamasında, "Değerlendirmemize göre, sistem yalnızca sürücünün dikkatini verdiğinden emin olamadı, aynı zamanda koltukta bir sürücü olup olmadığını da anlayamadı" dedi.

Fisher'a göre diğer otomobil şirketlerinin, sürücünün dikkatini doğrulayan modelleri bulunuyor. Bu test, dünyanın en çok satan elektrikli markası Tesla için büyük bir sorun haline gelebilir.

Tesla CEO'su Elon Musk Teksas'ta kaza yapan Model S'de otopilotun kapalı olduğunu savunuyor. Ancak otopilot düşünüldüğü kadar "akıllı" gözükmüyor.

Otomotiv devi Tesla, CR'nin yorum talebine yanıt vermedi. Şirket, 2020'nin sonlarında PR ofislerini kapatarak otopilot testlerinin yapılmasının önüne geçmişti.

Tesla ağaca çarptı: 2 ölü var

Geçtiğimiz hafta Teksas eyaletinin Houston şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Otonom sürüş sistemine sahip olan Tesla marka otomobil seyir halindeyken bir ağaca çarptı. Araç ağaca çarptıktan sonra alevler içerisinde kaldı.

Yetkililer tarafından aktarılan bilgiye göre olay esnasında sürücü koltuğunda kimse yer almıyordu. Arabanın ön yolcu koltuğunda ve arka yolcu koltuğunda birer kişi bulunuyordu.

Kaza yapan Tesla marka otomobil, saatlerce yandı. Yetkililer otomobili söndürmek için on binlerce litre su kullanmak zorunda kaldı. Yapılan müdahaleye rağmen aracın bataryası yanmaya devam etti. Yetkililer, bataryayı nasıl söndürecekleri konusunda Tesla ile iletişime geçti.