Sürücüsüz Tesla Faciaya Yol Açtı: 2 Kişi Öldü! (Video)

Sürücüsüz Tesla aracı korkunç bir kaza yaptı. Kaza sonucunda araçta yer alan 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı arabanın yaptığı kazaya dair tüm detaylar haberimizde.

Sürücüsüz Tesla Feci Şekilde Kaza Yaptı

Teksas eyaletinin Houston şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Otonom sürüş sistemine sahip olan Tesla marka otomobil seyir halindeyken bir ağaca çarptı. Araç ağaca çarptıktan sonra alevler içerisinde kaldı. Yetkililer tarafından aktarılan bilgiye göre olay esnasında sürücü koltuğunda kimse yer almıyordu. Arabanın ön yolcu koltuğunda ve arka yolcu koltuğunda birer kişi bulunuyordu.

KPRC isimli yerel medya kuruluşu, kaza yapan otomobilin 2019 model olduğunu aktardı. Paylaşılan bilgilere göre araba yüksek hızda gidiyordu. Gizmodo'daki habere göre yüksek hızda giden araç, dönmesi gereken noktada dönemedi. Bunun sonucunda ise yoldan çıkarak bir ağaca çarparak durdu. Feci şekilde gerçekleşen kazanın ardından araç yanmaya başladı.

Polis memuru Mark Herman, Wall Street Journal'a konu hakkında açıklama yaptı. Herman, yaptığı açıklamada, kaza esnasında ön yolcu koltuğunda hava yastığının açılıp açılmadığını araştırdıklarını söyledi. Çarpma esnasında otomobilin sürücü destek sisteminin ya da otomatik pilotun etkinleştirip etkinleştirilmediği henüz bilinmiyor. Yapılan ön incelemede aracın direksiyonunda kimsenin olmadığı sonucuna varıldı. Herman, direksiyonda kimsenin olmadığı konusunda neredeyse yüzde 99,9 oranında emin olduklarını söyledi.

KPRC tarafından aktarılan bilgilere göre kaza yapan Tesla marka otomobil, saatlerce yandı. Yetkililer otomobili söndürmek için on binlerce litre su kullanmak zorunda kaldı. Yapılan müdahaleye rağmen aracın bataryası yanmaya devam etti. Yetkililer, bataryayı nasıl söndürecekleri konusunda Tesla firması ile iletişime geçti.

Houston şehrinde gerçekleşen korkunç kazanın ardından insanların kafasında otonom araçlara ilişkin olumsuz bir algı oluştu fakat Tesla firmasının ürettiği otomobilin tam otonom araç olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Öyle ki şirketin destek sayfasında sürücü destek sistemi ve otomatik pilotun sadece yardımcı olarak tasarlandığı belirtiliyor. Bu, otomatik pilota güvenerek direksiyon üzerindeki hakimiyetinizi bırakmamanız anlamına geliyor.

Feci bir şekilde gerçekleşen kazaya ilişkin görüntüleri aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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