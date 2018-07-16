Suya Düşen iPhone İki Gün Sonra Çalışır Halde Bulundu

İngiltere’nin Dorset şehri kıyılarında dalış yapan Cerys Hearsey isimli dalgıç, denizaltında hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya geldi. Dalışının hemen ardından deniz dibinden gelen ışığı gören ve orada doğru giden dalgıç, iki gün önce suya düşen iPhone’u buldu.

(Denizden çıkarılan telefon)

Telefonu deniz dibinde ilk etapta fark edemediğini söyleyen dalgıç, gelen kısa mesaj sonrasında telefonun ekranının aydınlandığını ve ortaya çıkan ışık sebebiyle telefonu fark ettiğini söyledi. Işığı görmesiyle birlikte telefona doğru yüzdüğünü kaydeden Cerys Hearsey, kumların arasında bir iPhone 7 olduğunu ve telefonun hala yüzde 84 şarjla çalışmaya devam ettiğini görerek, şaşırdığını belirtti.

Telefonu denizden çıkardıktan sonra sorunsuz çalıştığını gören dalgıç, rehberden telefonun sahibine ulaştığını ve iPhone 7’nin iki gün önce denize düştüğünü öğrendi. Üzerinde suya dayanıklı telefon kılıfı bulunan iPhone 7, kılıf sayesinde deniz dibinde suya dayanabildiği gibi sorunsuz olarak çalışır halde de kalmıştı. Telefonu Kanada vatandaşı sahibine ulaştırmayı başaran dalgıç, hayatında daha önce böyle bir şey yaşamadığını dile getirirken, denizin yaklaşık 10 metre altında telefonun iki gün boyunca bozulmadan kalmış olmasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.

(Dalgıç ve telefonu düşüren kadının hatıra fotoğrafı)